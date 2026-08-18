MILIONI STIGLI NA MARAKANU! Crvena zvezda zaradila 5.000.000 evra, ali to nije sve

GOTOVO je!

FOTO: N. Skenderija

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan već se slikao u dresu Olimpijakosa, a klub sa "Marakane" će na ime obeštećenja dobiti odmah 5.000.000 evra.

Igrač je u Atini prošao lekarske preglede i obukao dres, a čeka se još zvanično potpisivanje ugovora i predstavljanje igrača. Prema navodima tamošnjih medija, crveno-beli će odmah dobiti 5.000.000 evra, a potencijalno mogu da zarade još 2.000.000 evra kroz bonuse.

Olympiacos wanted Tiknizyan so badly that they paid the full amount (€5m) upfront

Crvena Zvezda had hoped Nair would stay for EL Qualifiers on August 20/27

He has already arrived in Greece, passed his medical & tried on kit (incl. photo with agent)

(@OnooQ) https://t.co/ET6qYL6AaE pic.twitter.com/WBXKL2FtF0 — RPL Sky (@RPLNews_eng) August 17, 2026

To što će novac dobiti odmah u celini, velika je stvar, kako bi mogli da isplaćaju sve prispele obaveze. Levi bek će popisati ugovor na četiri godine i zarađivaće 1.100.000 evra po sezoni.

Jermen je bio jedan od najstandardnijih igrača Zvezde. Ove sezone igrao je na sedam mečeva i na terenu je proveo ukupno 540 minuta. Očekivano je da ga u mečevima sa Viktorijom Plzen zameni Seol.