MILIONI STIGLI NA MARAKANU! Crvena zvezda zaradila 5.000.000 evra, ali to nije sve
GOTOVO je!
Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan već se slikao u dresu Olimpijakosa, a klub sa "Marakane" će na ime obeštećenja dobiti odmah 5.000.000 evra.
Igrač je u Atini prošao lekarske preglede i obukao dres, a čeka se još zvanično potpisivanje ugovora i predstavljanje igrača. Prema navodima tamošnjih medija, crveno-beli će odmah dobiti 5.000.000 evra, a potencijalno mogu da zarade još 2.000.000 evra kroz bonuse.
To što će novac dobiti odmah u celini, velika je stvar, kako bi mogli da isplaćaju sve prispele obaveze. Levi bek će popisati ugovor na četiri godine i zarađivaće 1.100.000 evra po sezoni.
Jermen je bio jedan od najstandardnijih igrača Zvezde. Ove sezone igrao je na sedam mečeva i na terenu je proveo ukupno 540 minuta. Očekivano je da ga u mečevima sa Viktorijom Plzen zameni Seol.
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