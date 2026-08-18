Fudbal

MILIONI STIGLI NA MARAKANU! Crvena zvezda zaradila 5.000.000 evra, ali to nije sve

М.П.

18. 08. 2026. u 07:40

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МИЛИОНИ СТИГЛИ НА МАРАКАНУ! Црвена звезда зарадила 5.000.000 евра, али то није све

FOTO: N. Skenderija

Doskorašnji fudbaler Crvene zvezde Nair Tiknizjan već se slikao u dresu Olimpijakosa, a klub sa "Marakane" će na ime obeštećenja dobiti odmah 5.000.000 evra.

Igrač je u Atini prošao lekarske preglede i obukao dres, a čeka se još zvanično potpisivanje ugovora i predstavljanje igrača. Prema navodima tamošnjih medija, crveno-beli će odmah dobiti 5.000.000 evra, a potencijalno mogu da zarade još 2.000.000 evra kroz bonuse. 

To što će novac dobiti odmah u celini, velika je stvar, kako bi mogli da isplaćaju sve prispele obaveze. Levi bek će popisati ugovor na četiri godine i zarađivaće 1.100.000 evra po sezoni. 

Jermen je bio jedan od najstandardnijih igrača Zvezde. Ove sezone igrao je na sedam mečeva i na terenu je proveo ukupno 540 minuta. Očekivano je da ga u mečevima sa Viktorijom Plzen zameni Seol. 

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