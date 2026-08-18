A NAKON ŠOKA U SINSINATIJU! Novak Đoković spremio brutalno iznenađenje za Ju-Es open, otkriveni detalji
Nakon šokantnog poraza u Sinsinatiju, Novak Đoković fokus okreće ka Ju-Es openu.
Naime, pored pojedinačne konkurencije, najbolji srpski teniser će u Njujorku nastupati i u miks dublu u atraktivnom tandemu sa Beloruskinjom Arinom Sabalenkom. Takmičenje u mešovitom dublu počinje i pre samog glavnog žreba u singlu, pa će publika imati priliku da Đokovića i Sabalenku vidi zajedno na terenu već 25. i 26. avgusta kada će biti kompletiran turnir i biti poznat šampion.
Pored srpsko-beloruskog para, direktan plasman u glavni žreb ostvarili su i drugi izuzetno jaki tandemi, među kojima su Elena Ribakina i Tejlor Fric, Dijana Šnajder i Danil Medvedev, Iga Švjontek i Kasper Rud, Belinda Benčić i Flavio Koboli, kao i Amanda Anisimova i Lerner Tijen.
Organizatori su takođe dodelili specijalne pozivnice za pet veoma atraktivnih timova. Tako ćemo u glavnom žrebu gledati Saru Erani i Andreu Vavasorija, Aleks Ealau i Feliksa Ože-Alijasima, Lejlu Fernandez i Fransisa Tijafoa, Tejlor Tauzend i Aleksandera Zvereva, kao i poznati bračni par Elinu Svitolinu i Gaela Monfisa.
Preostala mesta popuniće još tri para sa specijalnim pozivnicama i dva tima iz kvalifikacija. Za jedno od ta dva mesta boriće se i srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa hrvatskim reprezentativcem Matom Pavićem, koji 24. avgusta ulaze u borbu protiv još sedam posada.
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