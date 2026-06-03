EPSKI DEBAKL! Arina Sabalenka izbačena sa Rolan Garosa

NAJBOLjA teniserka planete Arina Sabalenka neće se takmičiti u završnici Rolan Garosa.

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Nju je u četvrtfinalu eliminisala Dijana Šrajder koja je slavila 2:1 u setovima (3:6, 7:5, 6:0), posle dva časa i 13 minuta igre.

Teško da je neko mogao da pretpostavi da će Sabalenka ispustiti meč u kojem je vodila 1-0 i 5:3 u drugom setu.

Prvi period je rešila rutinski u svoju korist, imala je dva brejka prednosti i u drugom, rezultat 4:1.

Ipak, jedan ribrejk, a onda i još jedan u gemu u kom je Beloruskinja servirala za meč, napravile su komplikacije prošlogodišnjoj finalistkinji.

Ne samo da se Šnajder vratila u igru, nego je vezala čak devet gemova u nizu i povela sa nestvarnih 5:0 u trećem setu.

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