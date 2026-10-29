Radiće opet sa Špancem! Bivši trener Alkaraza ima novog pulena!
Nekadašnji grend slem šampion najavio povratak u boks.
Nije dugo čekao na novi posao Huan Karlos Ferero. Posle rastanka krajem prošle godine sa Karlosom Alkarazom, legendarni bivši as vratiće se trenerskom zanatu.
On je momka iz Mursije doveo do broja 1 na ATP listi, koji je njegovim odlaskom Alkaraz izgubio od Janika Sinera iz Italije.
Sada je Ferero je u intervjuu španskom "Jurosportu" otkrio da su pregovori završeni i da je pala odluka.
- Moj cilj za narednu godinu jeste da budem na Turu. Mogu već da kažem da sam postigao dogovor sa jednim igračem. To će biti objavljeno 9. novembra - rekao je Ferero.
Nekadašnji prvi teniser sveta (8. septembar 2003.) nije želeo da otkriva dodatne detalje, zbog čega ostaje zagonetka sa kim bi mogao da sarađuje u narednom periodu.
Ime njegovog novog pulena drži se u tajnosti, ali mnogi već sada tvrde da bi to mogao da bude još jedan talenat i sunarodnik, mladi Rafael Hodar, momak koga mnogi vide kao naslednika legendarnog imenjaka Nadala.
Ferero je krajem 2025. završio saradnju sa Karlosom Alkarazom, sa kojim je radio još od 2019. kada je mladi Španac imao samo 15 godina.
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