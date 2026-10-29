Užas! Poznata sportistkinja poginula u jezivoj železničkoj nesreći!

"Kraljica sportova" zavijena u crno.

AP Photo/Manu Fernandez

Stravične vesti stižu iz Španije, gde je poginula atletičarka Hulijeta Galjego!

Ova 24-godišnja skakačica udalj iz madridskog kluba AD Sprint, nastradala je u železničkoj nesreći u Urdi, u pokrajini Toledo, u sredu, prenose španski mediji. Hulijeta se našla među 69 žrtava stravičnog sudara vozova.

Galjego je 24. rođendan proslavila 9. oktobra, a ove godine živela je u Nemačkoj. Bila je redovna učesnica španskim klupskim prvenstvima, gde se izdvajala u dresu AD Sprinta. Njen lični rekord u skoku udalj iznosio je 5,90 metara.

Vest o njenoj smrti potresla je atletsku zajednicu, a predsednik Kraljevskog španskog atletskog saveza, Raul Čapado, emotivno se oprostio od ove sportistkinje.

⚫ El accidente de Urda golpea nuestro atletismo 🖤 Julieta Gallego, la joven saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, ha sido una de las víctimas del accidente. Nuestro mas sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y compañeros de club. D.E.P — LBDC / labolsadelcorredor.com (@BolsaCorredor) October 29, 2026

- Postoje udarci koji pogađaju samo srce atletske porodice. Danas sport tuguje zbog gubitka Julijete, života punog obećanja koji je nepravedno ugašen - rekao je Čapado.

Tom prilikom je naglasio da španska atletika deli bol sa porodicom, prijateljima i klubom atletičarke Hulijete Galjego, potvrdivši da u teškim trenucima nisu sami.

- Španska atletika čuva Hulijetin duh i deli neizmernu tugu njene porodice, prijatelja i kluba kojem je pripadala celog života. Nisu sami u ovoj praznini - istakao je predsednik AS Španije, uputivši saučešće porodicama i prijateljima svih poginulih u nesreći.

Подсећање: Ин мемориам - Синиша Михајловић