Užas! Poznata sportistkinja poginula u jezivoj železničkoj nesreći!
"Kraljica sportova" zavijena u crno.
Stravične vesti stižu iz Španije, gde je poginula atletičarka Hulijeta Galjego!
Ova 24-godišnja skakačica udalj iz madridskog kluba AD Sprint, nastradala je u železničkoj nesreći u Urdi, u pokrajini Toledo, u sredu, prenose španski mediji. Hulijeta se našla među 69 žrtava stravičnog sudara vozova.
Galjego je 24. rođendan proslavila 9. oktobra, a ove godine živela je u Nemačkoj. Bila je redovna učesnica španskim klupskim prvenstvima, gde se izdvajala u dresu AD Sprinta. Njen lični rekord u skoku udalj iznosio je 5,90 metara.
Vest o njenoj smrti potresla je atletsku zajednicu, a predsednik Kraljevskog španskog atletskog saveza, Raul Čapado, emotivno se oprostio od ove sportistkinje.
- Postoje udarci koji pogađaju samo srce atletske porodice. Danas sport tuguje zbog gubitka Julijete, života punog obećanja koji je nepravedno ugašen - rekao je Čapado.
Tom prilikom je naglasio da španska atletika deli bol sa porodicom, prijateljima i klubom atletičarke Hulijete Galjego, potvrdivši da u teškim trenucima nisu sami.
- Španska atletika čuva Hulijetin duh i deli neizmernu tugu njene porodice, prijatelja i kluba kojem je pripadala celog života. Nisu sami u ovoj praznini - istakao je predsednik AS Španije, uputivši saučešće porodicama i prijateljima svih poginulih u nesreći.
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