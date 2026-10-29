OVO JE JUBILEJ SVIH NAS: Goca Lazarević proslavila 50 godina karijere (FOTO)
ZVEZDA narodne muzike Gordana Goca Lazarević održala je večeras, u četvrtak, 29. oktobra, jubilarni koncert u beogradskoj Akademiji 28, povodom pet decenija uspešne karijere.
Umesto velikog spektakla u areni, odlučila je da ovaj značajan datum obeleži u intimnijoj atmosferi, okružena publikom koja je godinama prati i podržava.
Veče je bilo posvećeno njenim bezvremenskim hitovima, emocijama i uspomenama koje su obeležile njen muzički put.
Poseban pečat koncertnom programu dao je Veliki narodni orkestar braće Dmitrović iz njenog rodnog Gornjeg Milanovca, uz goste koji su obeležili različite periode njene karijere.
Za Gocu je ovaj jubilej bio prilika da se zahvali svima koji su uz nju tokom prethodnih 50 godina, ali i da sa publikom podeli radost zbog pesama koje su nadživele generacije.
- Želela sam da ovo bude veče u kojem ćemo gledati jedni druge u oči, pevati zajedno i podeliti emocije koje su nas povezivale svih ovih godina. Ovo nije samo moj jubilej, već i jubilej svih ljudi koji su bili uz mene - poručila je pevačica uoči koncerta za "Večernje novosti".
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