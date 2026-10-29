Nije Arsenalu prvi put: Ovo je deset najvećih senzacija u istoriji engleskog fudbala (VIDEO)
Još se nije slegla prašina posle senzacionalne eliminacije Arsenala iz Liga kupa.
Engleski fudbal pamti brojna senzacionalna ispadanja favorita u FA kupu i Liga kupu, kada su klubovi iz nižih liga i poluprofesionalnih rangova rušili mnogo poznatije protivnike.
Jedna od najčuvenijih senzacija dogodila se 1972. godine, kada je Hereford junajted savladao Njukasl sa 2:1 u ponovljenoj utakmici trećeg kola FA kupa. Roni Redford je spektakularnim udarcem sa distance doneo izjednačenje, a Riki Džordž je u produžecima postigao pobedonosni gol.
Velški Reksam je 1992. godine eliminisao Arsenal, tadašnjeg šampiona Engleske. Iako su gosti poveli preko Alana Smita, Miki Tomas je iz slobodnog udarca izjednačio, a Stiv Votkin doneo preokret. Godinu dana ranije, autsajder Saton junajted izbacio je Koventri, osvajača FA kupa iz 1987.
Bredford siti je 2015. godine igrao u Ligi jedan kada je priredio jedno od najvećih iznenađenja, pobedivši Čelsi na „Stamford bridžu“ sa 4:2, iako je gubio sa 2:0.
Međutim, isti klub je 2012. tada kao član lige dva izbacio Arsenal iz Liga kupa posle penal-serije, pošto je četvrtfinalni meč završen rezultatom 1:1.
Oldam atletik je 2013. savladao Liverpul sa 3:2 u FA kupu, uprkos tome što su za goste nastupili Luis Suarez, Rahim Sterling i Danijel Staridž.
Dve decenije ranije, Jork siti je u Liga kupu pobedio Mančester junajted sa 3:0 u prvom meču, a potom sačuvao prednost u ukupnom rezultatu i prošao dalje. time su sprečili "crvene đavole" da osvoje domaći trebl".
Nortempton taun je 2010. iznenadio Liverpul na „Enfildu“. Posle 2:2, četvrtoligaš je bio uspešniji u penal-seriji i priredio jedno od najneočekivanijih ispadanja velikana. Plimut argajl je 2025. eliminisao Liverpul pobedom od 1:0, zahvaljujući penalu Rajana Hardija.
Najnoviji primer na ovoj listi, ne računajući flitvud protiv Arsenala, je Grimzbi, koji je 2025. izbacio Mančester junajted posle neverovatne penal-serije. Utakmica je završena rezultatom 2:2, a Grimzbi je slavio sa 12:11 posle izvođenja jedanaesteraca.
Ovi mečevi pokazuju zašto engleski kupovi imaju posebno mesto u fudbalu: finansijska moć, renome i položaj na tabeli ne garantuju pobedu, a klubovi iz nižih rangova povremeno dobijaju priliku da ispišu istoriju.
10 najvećih kup iznenađenja u Engleskoj
Hereford - Njukasl 2:1 (FA kup, 1972)
Reksam - Arsenal 2:1 (FA kup, 1992)
Saton - Koventri 2:1 (FA kup, 1989)
Bredford - Čelsi 4:2 (FA kup, 2015)
Bredford - Arsenal 1:1, penali 3:2 (Liga kup, 2012)
Oldam - Liverpul 3:2 (FA kup, 2013)
Jork - Mančester junajted 3:0 (Liga kup, 1995)
Nortempton - Liverpul 2:2, penali 4:2 (Liga kup, 2010)
Plimut - Liverpul 1:0 (FA kup, 2025)
Grimzbi - Mančester J. 2:2, penali 12:11 (Liga kup, 2025)
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