"HAJDE, FORMIRAJTE VLADU ZA 15 DANA" Vučić: Celu kampanju govorili su o institucijama, sada rade sve protiv institucija
LIDER opozicije Aleksandar Vučić rekao je za Niš TV da je ponosan na reakciju svoje liste "Ujedinjena Srbija" jer su se "držali dostojanstveno, odgovorno i demokratski.
- Siguran sam da će i Uroš govoriti odlično. Pojavili su se sa zahtevima protiv institucija. Celu kapmanju govorili su o institucijama, sada rade sve protiv institucija. Hajde, formirajte vladu za 15 dana. Ne razumem zašto im se žuri. Osećam se kao čovek bez dovoljnog znanja šta to rade u ovom trenutku. Njima se žuri da ponižavaju ljude. Videli ste saopštenje na RTS-u gde se izvinjavaju za ružnu prošlost. To tragikomično deluje. Ljudi izgube obraz, čast. Ponosam sam na našu reakciju, jer smo se držali dostojanstveno, odgogovrno, demokratski. Ne pada mi na pamet da ih za bilo šta molim, niti ću to da radim. Ceo život živim ideje koje sprovodim, mislim da sam uradio mnogo za Srbiju. Ne znaju šta da rade u pobedi, kamoli u porazu. Klovna možete da uvedete u dvor, ali dvor postaje cirkus. Moraćemo da se samoroganizujemo ako policuja ne bude štitila ljude. Bićemo podrška vlasti u svemu što je dobro. Ovde ne vidim mnogo dobrog. Bitno im je da samo nekoga šikaniraju, to je jedino što ih zanima - ističe Vučić.
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