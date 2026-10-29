Košarka

Ovo se nije desilo skoro punu deceniju u Evroligi!

Filip Milošević

29. 10. 2026. u 14:43

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Ono što se dogodilo u 8. kolu Evrolige nije viđeno od 2017. godine.

Ово се није десило скоро пуну деценију у Евролиги!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Hapoel Tel Aviva, Elajdža Brajant i Antonio Blejkni, proglašeni su za MVP-ijeve 8. kola Evrolige.

Antonio Blejkni je ubacio rekord karijere od 35 poena, šutirajući 4/5 za dva, neverovatnih 8/9 za tri poena i 3/4 sa linije slobodnih bacanja, uz tri skoka, asistenciju i četiri iznuđena faula.

Elajdža Brajant je zabeležio 16 poena (4/5 za dva, 2/2 za tri i 2/2 sa penala), uz tri skoka, rekord karijere od 12 asistencija, četiri ukradene lopte i pet iznuđenih faulova.

Mirsad Turkdžan i Alfonso Ford iz Montepaskija iz Sijene bili su prvi saigrači koji su podelili titulu MVP-ja, pošto su obojica imala indeks 32 u 8. kolu u sezoni 2002/03.

Poslednji slučaj zabeležen je kada su Gustavo Ajon i Luka Dončić iz Real Madrida podelili nagradu sa Brajantom Danstonom iz Efesa, nakon što su sva trojica imala indeks 23 u 3. utakmici plej-ofa 2017.

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