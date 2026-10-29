Neverovatno! Jokić i Marković ispisali istu NBA priču u razmaku od 11 godina!
Postoje slučajnosti koje je teško objasniti, a jedna takva povezuje Nikolu Jokića i Bogoljuba Markovića. Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović skrenuo je pažnju na neverovatnu podudarnost koja povezuje početke NBA karijera dvojice srpskih košarkaša.
Naime, Jokić i Marković su na potpuno isti datum, u razmaku od tačno 11 godina, postigli svoja prva dva poena u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Da stvar bude još neverovatnija, obojica su to učinila protiv istog protivnika – Hjuston Roketsa!
Jokić je 28. oktobra 2015. godine, nakon odlaska iz Mege, upisao svoja prva dva NBA poena upravo protiv Hjustona. Više od decenije kasnije, 28. oktobra 2026. godine, gotovo identičan scenario ponovio je i Marković, takođe nakon odlaska iz Mege.
Isti datum, isti rival, ista dva poena – uz razmak od tačno 11 godina!
Ovu neverovatnu statističku podudarnost na društvenim mrežama podelio je Ražnatović, koji je imao važnu ulogu u karijerama obojice srpskih košarkaša.
Naravno, ovakav početak ne znači da je Markoviću zagarantovan put kakav je prošao Jokić, koji je od igrača izabranog kao 41. pik na draftu izrastao u jednog od najboljih košarkaša sveta. Ipak, podudarnost je toliko upečatljiva da je teško ostati ravnodušan.
Da li je ovo samo neverovatna slučajnost ili početak neke nove velike srpske NBA priče? Vreme će pokazati, ali podatak koji je otkrio Ražnatović svakako zaslužuje pažnju.
Preporučujemo
Vlade Đurović bez dlake na jeziku: Ovo je najveća greška Partizana protiv Asvela
29. 10. 2026. u 19:17
Zvezda samlela Bajern u Beogradskoj areni! Duplo kolo iz snova za crveno-bele
29. 10. 2026. u 19:05 >> 22:00
Alkaraz slomio otpor Basilašvilija za plasman u četvrtfinale Beča
29. 10. 2026. u 18:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Adelman ostao bez reči zbog Jokića, ovo što Srbin radi je nestvarno! "Pokušavam deci da objasnim šta gledaju"
Nikola Jokić nastavlja da pomera granice u NBA ligi, a ni njegov trener Dejvid Adelman ne krije koliko je impresioniran onim što srpski centar svakodnevno prikazuje na parketu.
29. 10. 2026. u 18:03
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)