Košarka

Neverovatno! Jokić i Marković ispisali istu NBA priču u razmaku od 11 godina!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

29. 10. 2026. u 21:31

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Postoje slučajnosti koje je teško objasniti, a jedna takva povezuje Nikolu Jokića i Bogoljuba Markovića. Poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović skrenuo je pažnju na neverovatnu podudarnost koja povezuje početke NBA karijera dvojice srpskih košarkaša.

Невероватно! Јокић и Марковић исписали исту НБА причу у размаку од 11 година!

Foto: Tanjug AP

Naime, Jokić i Marković su na potpuno isti datum, u razmaku od tačno 11 godina, postigli svoja prva dva poena u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Da stvar bude još neverovatnija, obojica su to učinila protiv istog protivnika – Hjuston Roketsa!

Jokić je 28. oktobra 2015. godine, nakon odlaska iz Mege, upisao svoja prva dva NBA poena upravo protiv Hjustona. Više od decenije kasnije, 28. oktobra 2026. godine, gotovo identičan scenario ponovio je i Marković, takođe nakon odlaska iz Mege.

Isti datum, isti rival, ista dva poena – uz razmak od tačno 11 godina!

Ovu neverovatnu statističku podudarnost na društvenim mrežama podelio je Ražnatović, koji je imao važnu ulogu u karijerama obojice srpskih košarkaša.

Naravno, ovakav početak ne znači da je Markoviću zagarantovan put kakav je prošao Jokić, koji je od igrača izabranog kao 41. pik na draftu izrastao u jednog od najboljih košarkaša sveta. Ipak, podudarnost je toliko upečatljiva da je teško ostati ravnodušan.

Da li je ovo samo neverovatna slučajnost ili početak neke nove velike srpske NBA priče? Vreme će pokazati, ali podatak koji je otkrio Ražnatović svakako zaslužuje pažnju.

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