TENISKI SVET U NEVERICI! Kanađanin povukao šokantan potez i stavio sve u ruke Novaka Đokovića

Bliži se ZNaavršni masters turnir u Torinu, a još uvek svi putnici nisu sigurni.

FOTO: Tanjug/AP

Feliks Ože-Alijasim doneo je šokantnu odluku posle mastersa u Parizu da se ne pojavi na turniru u Mecu i na neki način svoju sudbinu stavio u ruke Novaka Đokovića. Naime, Kanađanin zauzima poslednje mesto koje vodi na Finalni turnir sa 3.845 poena. To je 160 poena više od Lorenca Muzetija, koji ima 3.685 poena.

Stoga će nastup Italijana u Atini odlučiti ko će zauzeti poslednje mesto u kvalifikacijama. Jednostavno rečeno, Muzeti mora da osvoji titulu u Grčkoj – i verovatno na putu do nje pobedi Novaka Đokovića. Ako to ne učini, Ože-Alijasim će se kvalifikovati za turnir osmorice najboljih u sezoni.

Postoji još jedan scenario koji i Muzetija i Ože-Alijasima vodi na Završni masters, a tiče se najboljeg svih vremena. Đoković još nije potvrdio da će igrati u Torinu, ako odluči da preskoči ovaj turnir kao prošle godine - onda će biti mesta i za Italijana i za Kanađanina.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji