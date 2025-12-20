BRANISLAV JOVANOVIĆ: Pazarci "otvaraju poker"
* Čukarički u Suboticu po bodove
MOJ TIP
SUBOTA,
Radnički Niš – Železničar 0-2
JAVOR – VOJVODINA 3+
Crvena zvezda – Mladost 1-1
IMT – Partizan 2
NEDELjA,
OFK Beograd – TSC 1
SPARTAK – ČUKARIČKI 2
Radnik – Novi Pazar 2, GG
PONEDELjAK,
Napredak – Radnički KG 1
U Ivanjici protiv Javora od Vojvodine očekujem znatno konkretniju i efikasniju partije od prethodne, koju je sa OFK Beogradom završila bez golova.
Na tiketima bi trebalo da se nađe mesta i za dvojku Novog Pazara, kome posle tri vezane pobede u prvenstvu na gostovanju Spartaku u Subotici neće biti teško da dođe i do pokera.
