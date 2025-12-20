Tip Asova

BRANISLAV JOVANOVIĆ: Pazarci "otvaraju poker"

Žarko Urošević

20. 12. 2025. u 11:30

* Čukarički u Suboticu po bodove

БРАНИСЛАВ ЈОВАНОВИЋ: Пазарци отварају покер

MOJ TIP

SUBOTA, 

Radnički Niš – Železničar 0-2

JAVOR – VOJVODINA 3+

Crvena zvezda – Mladost 1-1

IMT – Partizan 2

NEDELjA, 

OFK Beograd – TSC 1

SPARTAK – ČUKARIČKI 2

Radnik – Novi Pazar 2, GG

PONEDELjAK, 

Napredak – Radnički KG 1

U Ivanjici protiv Javora od Vojvodine očekujem znatno konkretniju i efikasniju partije od prethodne, koju je sa OFK Beogradom završila bez golova.

Na tiketima bi trebalo da se nađe mesta i za dvojku Novog Pazara, kome posle tri vezane pobede u prvenstvu na gostovanju Spartaku u Subotici neće biti teško da dođe i do pokera.

