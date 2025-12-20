BRANISLAV JOVANOVIĆ: Pazarci "otvaraju poker"

* Čukarički u Suboticu po bodove

Ilustracija

MOJ TIP

SUBOTA,

Radnički Niš – Železničar 0-2

JAVOR – VOJVODINA 3+

Crvena zvezda – Mladost 1-1

IMT – Partizan 2

NEDELjA,

OFK Beograd – TSC 1

SPARTAK – ČUKARIČKI 2

Radnik – Novi Pazar 2, GG

PONEDELjAK,

Napredak – Radnički KG 1

U Ivanjici protiv Javora od Vojvodine očekujem znatno konkretniju i efikasniju partije od prethodne, koju je sa OFK Beogradom završila bez golova.

Na tiketima bi trebalo da se nađe mesta i za dvojku Novog Pazara, kome posle tri vezane pobede u prvenstvu na gostovanju Spartaku u Subotici neće biti teško da dođe i do pokera.