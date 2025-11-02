SVET IMA NOVOG TENISKOG "BROJA 1!" Janik Siner i Ože-Alijasim oduševili navijače u finalu mastersa u Parizu! (VIDEO)

Janik Siner i Feliks Ože-Alijasim odigrali su više nego zanimljivo finale turnira masters serije u Parizu.

FOTO: Tanjug/AP

Ishod je na kraju bio takav da se Siner vratio na prvo mesto ATP liste, "otevši" ga od Karlosa Alkaraza koji je senzacionalno ispao u prestonici Francuske.

Kanađanin je dobio prva dva duela sa Italijanom, najpre 2022. u Sinsinatiju, a potom bez borbe 2024. u Madridu, da bi dva ovogodišnja megdana pre pariskog - pripala italijanskom teniseru, i to u Sinsinatiju (uz samo dva izgubljena gema), a zatim u polufinalu Ju-Es opena (sa 3:1 po setovima).

Ovoga puta Sinerova savršena kontrola zbivanja na meču omogućila mu je da posle brejka na samom startu, osvoji uvodnu deonicu sa 6:4 a da mu nijednom nije bio "ugrožen servis". Ipak, usled nimalo naivne igre Kanađanina, taj set je potrajao malo više od 45 minuta.

U drugom segmentu bilo je daleko više drame. A pritom su se nastavile i majstorije...

JANNIK SINNER WINS AN INSANE POINT AGAINST FELIX AUGER ALIASSIME IN PARIS



Outrageous half volley followed by a lob off the net cord?!?!



🤯🤯🤯🤯🤯



pic.twitter.com/aKp11yYGfo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 2, 2025

Uz odlične poteze obojice, najpre su se uzbuđenja ređala kada je pri 3:3 Ože-Alijasim morao da spasava tri brejk-šanse (i uspeo je), a onda je na 5:4 uspeo da pripreti najviše - na njegovu inicijativu stiglo se do 40:40 i samo su mu dva poena nedostajala da osvoji set.

Ipak, ne bi Siner bio to što jeste, jedan od najboljih tenisera današnjnice, da se se nije izvukao iz te situacije, potom izborio taj-brejk, a u njemu trijumfovao.

Konačan rezultat finala pariskog mastersa glasio je 6:4, 7:6(4) u korist Italijana, koji je tako i defiitivno obezbedio da od ponedeljka, 3. novembra, ponovo bude vodeći na svetskom rangiranju.

JANNIK SINNER PARIS CHAMPION + WORLD NO.1! pic.twitter.com/sjQTheoabA — Bastien Fachan (@BastienFachan) November 2, 2025

Sineru je ovo peta osvojena ATP titula u 2025. godini (ovu je osvojio bez izgubljenog seta!), a od januara je zaradio preko 13 miliona dolara samo od nagradnih fondova.

Godinu dana stariji, 25-godišnji Ože-Alijasim, ostao je na tri ovogodišnja, a osam ukupno trofeja.

BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića