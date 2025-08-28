Tenis

SRBIJO, NEMA SPAVANJA! Poznato kada igra Novak Đoković protiv Kameruna Norija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

28. 08. 2025. u 19:55

Sedmi nosilac Novak Đoković igraće protiv Britanca Kameruna Norija u trećem kolu Ju-Es opena.

СРБИЈО, НЕМА СПАВАЊА! Познато када игра Новак Ђоковић против Камеруна Норија

FOTO: Tanjug/AP

Namučio se u drugom kolu Novak Đoković protiv Zakarija Svajde, Amerikanac koji je ušao iz kvalifikacija u glavni žreb uzeo je u taj-brejku set Srbinu, ali na kraju je slavio 38-godišnji Đoković. 

U trećem kolu čekaće ga Kamerun Nori, a taj meč biće prvi na programu u večernjem programu. Igraće se u 19 časova po istočnom vremenu (1.00 čas izjutra po srednjoevropskom). 

Đoković i Nori sastali su se šest puta, svaki meč dobio je Novak, poslednji u nizu na Rolan Garosu 2025. godine kada je slavio 3:0 u setovima (6:2, 6:3, 6:2). 

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu

