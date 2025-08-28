SRBIJO, NEMA SPAVANJA! Poznato kada igra Novak Đoković protiv Kameruna Norija
Sedmi nosilac Novak Đoković igraće protiv Britanca Kameruna Norija u trećem kolu Ju-Es opena.
Namučio se u drugom kolu Novak Đoković protiv Zakarija Svajde, Amerikanac koji je ušao iz kvalifikacija u glavni žreb uzeo je u taj-brejku set Srbinu, ali na kraju je slavio 38-godišnji Đoković.
U trećem kolu čekaće ga Kamerun Nori, a taj meč biće prvi na programu u večernjem programu. Igraće se u 19 časova po istočnom vremenu (1.00 čas izjutra po srednjoevropskom).
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Đoković i Nori sastali su se šest puta, svaki meč dobio je Novak, poslednji u nizu na Rolan Garosu 2025. godine kada je slavio 3:0 u setovima (6:2, 6:3, 6:2).
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Preporučujemo
GOTOVO JE! Crvena zvezda prodala dvojicu glavnih igrača
28. 08. 2025. u 10:58 >> 11:05
AMERI GLEDAJU I NE VERUJU! Oglasila se NBA liga zbog Nikole Jokića (VIDEO)
28. 08. 2025. u 10:17
SRBI SU ČUDO! Nikola Jokić je pozdravio sve, a onda je u svlačionicu ušao on... (VIDEO)
28. 08. 2025. u 09:11
MARAKANE SE TRESE! Crvena zvezda pronašla zamenu za Elšnika i to kakvu
28. 08. 2025. u 08:14
FENEROVI NAVIJAČI OVO ČEKAJU 16 DUGIH GODINA: Benfika juri peto uzastopno učešće u grupnoj/ligaškoj fazi LŠ
BENFIKA i Fenerbahče odlučuju u Lisabonu o plasmanu u grupnu fazu Lige šampiona, nakon što je prvi meč u Istanbulu završen bez golova.
27. 08. 2025. u 07:30
TENIS U NEVERICI: Vrhunska teniserka zarađuje i na sajtu za odrasle, evo šta je još otkriveno o njoj! (FOTO)
Ljubitelji tenisa su, dok traje Ju-Es open 2025 (US Open), ostali zatečeni kada su saznali da je donedavna članica Top 100 na rang listi Ženske teniske asocijacije (VTA) rešila da pored "belog sporta" - zarađuje i na čuvenom sajtu za odrasle.
27. 08. 2025. u 18:57
NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)
PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.
28. 08. 2025. u 11:02
Komentari (0)