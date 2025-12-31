Ostali sportovi

IZNENAĐENJE PRED NOVU GODINU: Crvena zvezda ostala bez trenera

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 12. 2025. u 18:06

NEOČEKIVANE vesti stigle su iz Crvene zvezde.

FOTO: M. Vukadinović

Milan Gršić više nije trener Crvene zvezde, ovu informaciju saopštio je ženski odbojkaški klub iz Ljutice Bogdana. 

- Zahvaljujemo se Milanu na dosadašnjem radu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere - stoji u objavi OK Crvena zvezda.

Crveno-bele se nalaze na osmom mestu u Superligi Srbije, sa četiri pobede i sedam poraza, što ih je stavilo na poziciju broj osam i zonu plej-ofa.

Kup Srbije je doneo susret u polufinalu protiv TENT-a. Zvezda se borila i savladala Obrenovčanke u prvom odmeravanju snaga u pet setova, ali su poklekle u drugom meču, u kojem je favorizovani tim slavio sa ubedljivih 3:0.

Evropa je i dalje aktuelna na Marakani, pošto je Crvena zvezda prešla prvu prepreku, a naredni izazovi očekuju je početkom januara u osmini finala CEV Čelendž kupa u kojem će nastojati da sa novin trenerom što dalje dogura.

