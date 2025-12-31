IZNENAĐENJE PRED NOVU GODINU: Crvena zvezda ostala bez trenera
NEOČEKIVANE vesti stigle su iz Crvene zvezde.
Milan Gršić više nije trener Crvene zvezde, ovu informaciju saopštio je ženski odbojkaški klub iz Ljutice Bogdana.
- Zahvaljujemo se Milanu na dosadašnjem radu i želimo mu puno sreće u nastavku karijere - stoji u objavi OK Crvena zvezda.
Crveno-bele se nalaze na osmom mestu u Superligi Srbije, sa četiri pobede i sedam poraza, što ih je stavilo na poziciju broj osam i zonu plej-ofa.
Kup Srbije je doneo susret u polufinalu protiv TENT-a. Zvezda se borila i savladala Obrenovčanke u prvom odmeravanju snaga u pet setova, ali su poklekle u drugom meču, u kojem je favorizovani tim slavio sa ubedljivih 3:0.
Evropa je i dalje aktuelna na Marakani, pošto je Crvena zvezda prešla prvu prepreku, a naredni izazovi očekuju je početkom januara u osmini finala CEV Čelendž kupa u kojem će nastojati da sa novin trenerom što dalje dogura.
BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA
Preporučujemo
KAKAV OBRT! Posle povrede Nikole Jokića desilo se nešto totalno neverovatno
31. 12. 2025. u 07:02
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Dinama
31. 12. 2025. u 10:41
JUČE SMO PROŠLI! Evo TIP tiketa za sredu
PONOVO su naši tipsteri bili na visini zadatka, u ritmu dočekujemo 2026. godinu!
31. 12. 2025. u 07:00
PAO ALEKSANDAR LUKAŠENKO: Ovo je njegova prva reakcija (VIDEO)
Najnovije vesti iz Belorusije su prilično neočekivane.
30. 12. 2025. u 19:58
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)