TUGA U SVETU SPORTA! Preminuo Miroslav Zeman

TUŽNE vesti pogodile su sportski svet, preminuo je Miroslav Zeman (79), čuveni češki rva.

Ostaće upamćen po bronzi na Olimpijskim igrama u Meksiko Sitiju 1968 godine. Osvojio ju je borbama u grčko-rimskom stilu u lakoj kategoriji.

Savez se od njega oprostio emotivnom porukom, koju su preneli i češki mediji.

- Sa dubokom tugom primili smo vest da nas je tokom božićnih praznika zauvek napustio Miroslav Zeman, jedna od najznačajnijih ličnosti češkog rvanja. Naš sport izgubio je čoveka koji mu je posvetio veliki deo svog života, energije i srca. Za životni doprinos rvanju, Zeman je u oktobru 2025. godine primljen u Kuću slavnih Češkog rvačkog saveza, čime je trajno svrstan među najistaknutije ličnosti ovog sporta - saopšteno je.

