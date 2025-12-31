NBA LIGA MENJA PRAVILA ZBOG JOKIĆA? Zvezda NBA lige podigla glas zbog Nikole!

NIKOLA Jokić zabrinuo je svet u utakmici Denver - Majami Hit, kada je povredio levo koleno. On će po svemu sudeći propustiti 17 utakmica, a ukoliko propusti više mogla bi da mu bude učinjena velika nepravda.

Foto AP

Upravo je to glavna tema košarkaške javnosti, jer bi glavni favorit za osvajanje MVP titule mogao da izostane iz iste, zbog pravila koje nalaže da igrač ima najmanje 65 utakmica u sezoni.

Postoji, doduše mala šansa da ukoliko oporavak Srbina potraje duže od mesec dana da Srbin zbog toga bude diskvalifikovan iz MVP trke.

Kenjon Martin, nekada prvi pik na draftu, osudio je ovo pravilo i smatra da ne može biti isto za sve, posebno ne za one koji namerno preskaču utakmice, u odnosu na igrače koji su zaista povređeni, kao u ovom slučaju Jokić.

- Imaš lika koji radi ovo što radi, i desi se neka luda stvar poput ovoga, i sada nisam podoban za nagradu na koju sam možda igrao kao lud, samo zato što mi je saigrač naleteo na… Hajde, molim te. Ne, nije samo zbog Jokera. Od početka mi se nije svidelo ovo pravilo - poručio je Martin gostujući u „Gil's Arena“.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA