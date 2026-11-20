ITALIJA je danas bila blokirana zemlja, sa preko milion ljudi na ulicama i stotinu trgova duž Apenina.

Foto Tanjug/AP Photo/Alessandra Tarantino

Tokom celodnevnog generalnog štrajka, zaustavljen je sav lokalni prevoz, neke zdravstvene ustanove, škole, izašli su i radnici javnog i privatnog sektora, pridružili su se brojni studenti.

Među zahtevima studenata širom zemlje bilo je i preusmeravanje sredstava namenjenih za naoružanje na obrazovanje i socijalnu pomoć, za veće plate, zapošljavanje, javno zdravstvo, pravednije oporezivanje. Zajedničko svim protestima je manje finansiranje za oružje.

Štrajkovi su održani u oko 100 gradova, Napulju, Palermu, Firenci, Pizi, Kaljariju, Peskari, Trstu, Bariju, Veroni, Bolonji. Samo su ostali u pokretu avionski i železnički saobraćaj, ali i oni su počeli da šrajkuju večeras od 21 sat.

Ovo je peti po redu štrajk u organizaciji najvećeg italijanskog sindikata, koji protestuje protiv budžeta vlade Đorđe Meloni. Generalni sekretar sindikata ČĐIL Maurio Landini upozorava da će opet, ako se budžet ne promeni do 12. decembra, zakazati generalni štrajk, i demonstrirati u Parlamentu, tvrdeći da takav budžet "ubrzava pad i siromaštvo Italije".

Stigli i preko granice U AOSTI su se pojavili i pripadnici francuskih sindikata na protestu, delegacija Francuske konfederacije rada: "Prešli smo granicu da bismo pokazali solidarnost sa našim italijanskim drugovima", objasnio je Ivan Perez, sindikalista, dodavši da dele iste zahteve, jer su male plate, a cene rastu i vlada nestašica stanova.

U Milanu je bilo 50.000 ljudi na trgu, studenti su spalili kartonski tenk i likove Donalda Trampa i Benjamina Netanijahua prikazanih sa puškama. Marširali su duž rute sa transparentima "Borite se za našu budućnost, a ne za njihove ratove".

U Rimu 50.000 ljudi marširalo je protiv vlade, rata i visokih troškova života. Studenti, zajedno sa srednjoškolcima, bacali su i petarde na sedište ratnog vazduhoplovstva, skandirali su uvrede protiv vlade, a posebno ministra odbrane Guida Kroseta, uzvikujući: "Ne želimo da idemo u rat". Studenti su spaljivali zakone, a štrajku su se pridružili i lideri partija levice, na čelu sa Eli Šlajn iz Demokratske partije i Đuzepeom Konteom, liderom Pokreta pet zvezdica.

U Đenovi su bacali jaja i dimne bombe, a studenti su okupirali zgradu univerziteta. I u Torinu su bacane dimne bombe. Smatra se da je u regionu Pijemonte izašlo 50.000 ljudi.