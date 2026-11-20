ADVOKAT Živojin Jokanović, potpredsednik Crvenog krsta Srbije, preminuo je u 92. godini.

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Bio je dugogodišnji aktivista Crvenog krsta Srbije.

U februaru 2026. godine uručeno mu je priznanje povodom 150. godišnjice Crvenog krsta Srbije jer, kako se navodi, nije prekidao advokatski rad pre, tokom i posle rata 1999. godine i pružao je besplatnu pravnu pomoć raseljenim i ugroženim licima sa Kosova i Metohije.

Sahrana advokata Jokanovića je sutra u 10 časova na groblju Bozman u Kragujevcu.

(Nova)