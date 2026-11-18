Pjastri kažnjen pred trku F1 u Las Vegasu
Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa deset pozicija niže u odnosu na rezultat koji ostvari u kvalifikacijama za Veliku nagradu Las Vegasa, saopšteno je na zvaničnom sajtu Formule 1.
Australijanac je kažnjen zbog ugradnje novog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, čime je premašio dozvoljenu kvotu od četiri takva motora tokom sezone.
Iako će ga kazna dovesti u nepovoljan položaj, u Meklarenu veruju da Pjastri ima priliku da nadoknadi izgubljene pozicije na stazi.
- Iako će ga to staviti u nepovoljan položaj, u Meklarenu smatraju da on ima dobre šanse da povrati pozicije preticanjem, s obzirom na to da staza nudi nekoliko prilika za obilaženje - navodi se na zvaničnom sajtu Formule 1.
Pjastri se trenutno nalazi na sedmom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 152 boda.
Kvalifikacije za Veliku nagradu Las Vegasa zakazane su za 21. novembar od pet časova po centralnoevropskom vremenu.
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