Vozač Meklarena Oskar Pjastri startovaće sa deset pozicija niže u odnosu na rezultat koji ostvari u kvalifikacijama za Veliku nagradu Las Vegasa, saopšteno je na zvaničnom sajtu Formule 1.

Foto: AP Photo/Darko Bandic

Australijanac je kažnjen zbog ugradnje novog motora sa unutrašnjim sagorevanjem, čime je premašio dozvoljenu kvotu od četiri takva motora tokom sezone.

Iako će ga kazna dovesti u nepovoljan položaj, u Meklarenu veruju da Pjastri ima priliku da nadoknadi izgubljene pozicije na stazi.

- Iako će ga to staviti u nepovoljan položaj, u Meklarenu smatraju da on ima dobre šanse da povrati pozicije preticanjem, s obzirom na to da staza nudi nekoliko prilika za obilaženje - navodi se na zvaničnom sajtu Formule 1.

Pjastri se trenutno nalazi na sedmom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 152 boda.

Kvalifikacije za Veliku nagradu Las Vegasa zakazane su za 21. novembar od pet časova po centralnoevropskom vremenu.