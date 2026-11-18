PROROČANSTVO BABE VANGE ZA 2027. GODINU: Ovom znaku Zodijaka sprema se težak udar na novac, posao i ljubav - sve će se lomiti preko noći
PREMA astrološkim predviđanjima koja se pripisuju Babi Vangi, 2027. godina mogla bi jednom horoskopskom znaku da donese brojne izazove. Problemi bi se, navodno, najviše odnosili na posao i finansije, ali i na porodične i ljubavne odnose.
Pripadnici ovog znaka mogli bi da se suoče sa situacijama koje će testirati njihovo strpljenje, istrajnost i sposobnost prilagođavanja nepredviđenim okolnostima. Istovremeno bi mogle da se gomilaju različite obaveze i poteškoće.
Koji je to znak? Jarac!
Jarčeve očekuju iskušenja
Jarčevi važe za odgovorne, istrajne i vredne osobe. Često preuzimaju čak i tuđe terete i retko priznaju da su umorni ili da im je potrebna pomoć.
Međutim, tokom 2027. godine mogli bi da osete da su njihove obaveze postale prevelike i da više ne mogu sami da rešavaju sve probleme. Prema predviđanjima koja se pripisuju Babi Vangi, na poslovnom planu mogli bi da ih očekuju:
- Zastoji u radu.
- Razočaranja i neispunjena očekivanja.
- Mogući sukobi sa ljudima kojima su do sada bezrezervno verovali.
Poseban oprez biće potreban kada je reč o novcu. Mogući su neočekivani troškovi zbog kojih će Jarčevi morati dodatno da štede i znatno pažljivije planiraju svoje finansije.
Ljubavni život na testu
Izazovi bi mogli da se pojave i u partnerskim odnosima. Neki Jarčevi mogli bi da shvate da im partneri ne uzvraćaju istom merom posvećenost i vernost koju oni sami svakodnevno pružaju.
Takva situacija mogla bi da ih navede da ozbiljno razmisle o odnosima koji ih već duže vreme emocionalno iscrpljuju. Mogli bi da se zapitaju da li žele i dalje da ostanu u postojećoj vezi ili je konačno došlo vreme da donesu važnu, prelomnu odluku i promene svoj život iz korena.
(metropolitan.si)
Preporučujemo
VELIKI HAKERSKI NAPAD ŠIROM SVETA: Evo ko je sve pogođen
18. 11. 2026. u 19:33
KAKO PRAVILNO PROSLAVITI ARANĐELOVDAN: Pogledajte koje sve običaje treba da ispoštujete
18. 11. 2026. u 18:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)