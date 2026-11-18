PRVI cilj je ostvaren: vaterpolisti Radnički overili su plasman u Top 8 fazu Lige šampiona. Kragujevčani su u četvrtom kolu grupe B bez većeg napora opravdali ulogu favorita protiv Oradee – 15:11 (4:3, 4:2, 3:2, 4:4). Šumadinci u petom kolu, 2. decembra gostuju Breši.

FOTO: N. Skenderija

Naš šampion je igrao onoliko dobro koliko je bilo potrebno da potopi Rumune. Puleni Uroša Stevanovića, koji je odmarao kapitena Andriju Prlainovića i centra Josipa Vrlića, su po potrebi pojačavali gas i nijednog trenutka rivalu nisu dozvolili da im ozbiljnije pripreti.

Oradea može da se pohvali da je prva zatresla mrežu na utakmici, naš centar Petar Velkić nadmudrio je Radoslava Filipovića. Domaćin je brzo postavio stvari na svoje mesto, jer je serijom 3:0 preokrenuo na 3:1 i opd tog trenutka odžavao je prednost od dva do pet golova razlike.

Kragujevčani juče nisu forsirali, jedno vreme bili su sigurni sa igračem više, ali su u tom elementu malo popustili u finišu meča. Domaćin se soldino branio, sigurni su na golu bili Filipović i Marcelić. Kod gostiju se istakao Lazar Dobožanov sa 11 odbrana.

Šumadince do kraja porve faze očekuje dva teška ispita u Italiji, u duelima sa Brešom i Pro Rekom pokušaće da sačuva prvo mesto, kako bi u četvrtfinalnoj grupi imao za nijansu lakše rivale u borbi za F4 u maju u Beogradu.

RADNIČKI - ORADEA 15:11

BAZEN: SPD „Radnički“ u Kragujevcu. Gledalaca: 500. Sudije: Kabanjas (Španija) i Savinović (Hrvatska). Igrač više: Radnički 14 (7), Oradea 8 (2). Peterci: Radnički 5 (4), Oradea 1 (1).

RADNIČKI: Filipović (9 odbrana), Strahinja Rašović 1, Dedović 2, Ranđelović 3, Petar Jakšić, Pijetlović 1, Lukić 1 (1), Nikola Jakšić 3 (1), Murišić 2, Vapenski, Vlahopulos 1 (1), Viktor Rašović 1 (1), Marcelić (4 odbrane), Dadvani.

ORADEA: Dobožanov (11 odbrana), Belenjski, Negrean 1, Tudor Fulea 4 (1), Oltran 1, Holod, Gusarov 2, Insinja 1, Remes, Vančik, Čenk 1, Velkić 1, Gavris, Lunčan.

Četvrtine: 4:3, 4:2, 3:2, 4:4.

Raspored

ČETVRTO kolo Lige šampiona za vaterpoliste – grupa C: Novi Beograd – Barseloneta 17:18, Jadran ST – Mladost 10:13. TABELA: Barseloneta 12, Mladost 7, Novi Beograd 3, Jadran ST 2. Grupa D: Steaua – Ferenvcaroš 5:18, Panatinaikos – Marselj 14:12. TAVELA: Marselj 9, Ferencvaroš 9, Panatinaikos 6, Steaua 0.

Sreda – Grupa A: Sabadelj – Jadran HN 10:11, Olimpijakos – Hanover 13:12. TABELA: Olimpijakos 11, Jadran HN 7, Sanadelj 6, Hanover 0. Grupa B: Radnički – Oradea 15:11, Pro Reko – Breša u toku. TABELA: Radnički 12, Pro Reko 6, Breša 3, Oradea 0 bodova.