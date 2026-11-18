Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.

Foto: Printskrin/x/ AlperGocmez3

Nakon meča navijači Bešiktaša skandirali su ime srpskog trenera, hala se orila, a Alimpijević je to umeo da proslavi.

Sačekao ga je čak i njegov sin, a selektor Srbije ga je srdačno zagrlio, a potom mu poručio:

- Gde si bre, dobio tata Real Madrid.. Dobio tata Real Madrid. Moram da odem malo sa fanovima.

Evo kako je to izgledalo:

DUSAN ALIMPIJEVIC TEMİNAT. https://t.co/6PFLmQfi9z — Alper Göçmez (@AlperGocmez3) November 18, 2026