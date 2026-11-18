"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
Nakon meča navijači Bešiktaša skandirali su ime srpskog trenera, hala se orila, a Alimpijević je to umeo da proslavi.
Sačekao ga je čak i njegov sin, a selektor Srbije ga je srdačno zagrlio, a potom mu poručio:
- Gde si bre, dobio tata Real Madrid.. Dobio tata Real Madrid. Moram da odem malo sa fanovima.
Evo kako je to izgledalo:
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