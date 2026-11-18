Trijumfi Kluža, Cedevita Olimpije i Budućnosti.

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Košarkaši Kluža i Cedevita Olimpije upisali su pobede u osmom kolu Evrokupa, a značajan doprinos trijumfu rumunskog predstavnika dao je srpski centar Uroš Plavšić.

Kluž je na domaćem terenu savladao Romu rezultatom 87:79 i tako joj uzvratio za težak poraz iz prvog međusobnog susreta, kada je 30. septembra u Rimu bilo 89:55 za italijanski tim.

Rumuni su sada stigli do treće pobede u osam kola, a najzaslužniji za nju bio je Džejlin Mekriri sa čak 32 poena, šest skokova i dve asistencije. Amerikanac je ostvario indeks korisnosti 34, uz šut iz igre 14/21, uključujući 3/5 za tri poena.

Lendel Voker postigao je 12, a Džavonte Smart 11 poena, dok su Kristijan Bišop i Uroš Plavšić dodali po 10. Srpski centar je uz to zabeležio devet skokova i pet asistencija. Romu su predvodili Tajson sa 16, Aron Holidej sa 14 i Ej Džej Vitli sa 13 poena.

Do trećeg trijumfa u sezoni stigla je i Cedevita Olimpija, koja je u Ljubljani bila bolja od San Pablo Burgosa rezultatom 76:62. Slovenački predstavnik takođe je uspeo da se revanšira rivalu za poraz u prvom duelu, kada je španski tim slavio sa 85:81.

Džordan Gejni i Kristofer Uindo bili su najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa po 15 poena. Na drugoj strani, Retan Obasoan i Seku Dumbuja postigli su po 10.

Srpski centar Balša Koprivica završio je utakmicu sa devet poena, dva skoka i jednom blokadom, dok je Dušan Radosavljević upisao po pet poena i izgubljenih lopti, četiri skoka i dve asistencije.

Košarkaši Budućnosti upisali su petu pobedu u Evrokupu, pošto su u osmom kolu na svom terenu savladali poljski Šljonsk rezultatom 94:88.

Podgoričani su morali dobro da se pomuče kako bi slomili otpor gostiju, ali su na kraju uspeli da sačuvaju prednost i poprave učinak na 5-3.

Flečer Megi bio je najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 17 poena, dok je Aksel Butej dodao 15. Džastin Smit postigao je 13, Stefan Đorđević 12, a Đorđije Jovanović 10 poena.

Šljonsk nije uspeo da izbegne poraz uprkos dobrom učinku svojih najraspoloženijih igrača. Devin Robinson završio je utakmicu sa 20 poena, Malik Persons ubacio je 19, Jakub Niziol 14, a Entoni Hiki 12.