Sedmi Sava osiguranje Beogradski polumaraton, koji će biti održan u nedelju, 22. novembra, imaće i snažnu humanitarnu dimenziju. Na ulicama Beograda, u trkama na 21 i 10 kilometara, očekuje se više od četiri hiljade učesnika, a Fondacija „Heroji Beogradskog maratona” ovom prilikom najavljuje novu humanitarnu akciju čiji je cilj prikupljanje sredstava za nabavku savremenog ultrazvučnog aparata za Gastroenterološko odeljenje Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”.

FOTO: Beogradski maraton

Idejni pokretač i zaštitno lice akcije je Andrej Bobocki, dobitnik priznanja „Heroj Beogradskog maratona”, koji i sam živi sa Kronovom bolešću. Uprkos izazovima koje ova hronična bolest nosi, Andrej pomera sopstvene granice i ostvaruje izuzetne sportske rezultate, među kojima je i nedavno završen Ironman 70.3.

Njegovo učešće na predstojećem polumaratonu simbolično će označiti početak humanitarne akcije, dok ga na jubilarnom 40. Beogradskom maratonu 2027. godine očekuje poseban izazov – da tokom dva dana istrči sve tri trke, na 10, 21 i 42 kilometra, povezujući lični sportski poduhvat sa ciljem da deci koja se leče od gastroenteroloških bolesti obezbedi bolje uslove za dijagnostiku i lečenje.

- Andrej nas podseća da se najveće pobede ne mere samo kilometrima i medaljama, već onim što svojim uspesima možemo da promenimo u životima drugih. Njegova lična priča postaje inspiracija za akciju koja ima veoma konkretan cilj – da deci kojoj je potrebna medicinska pomoć obezbedimo kvalitetniju dijagnostiku i bolje uslove lečenja. Verujemo da sport ima izuzetnu moć da poveže ljude i pokrene solidarnost, a upravo na toj ideji gradimo sve programe naše Fondacije”, izjavila je Danijela Mitrić iz Fondacije „Heroji Beogradskog maratona”.

Međunarodna potvrda kredibiliteta Fondacije

Uporedo sa pokretanjem nove humanitarne akcije, Fondacija „Heroji Beogradskog maratona” ostvarila je još jedan značajan korak u svom razvoju – uspešno je prošla program GlobalGiving Pathway, namenjen proveri i uključivanju neprofitnih organizacija u međunarodnu donatorsku zajednicu i stekla status „Vetted Organization”.

Ovaj korak dodatno jača međunarodnu prepoznatljivost Fondacije i otvara nove mogućnosti za predstavljanje njenih humanitarnih i inkluzivnih programa globalnoj donatorskoj zajednici, kao i za povezivanje sa pojedincima i kompanijama iz različitih delova sveta.

- Od osnivanja Fondacije trudimo se da poverenje gradimo konkretnim rezultatima, odgovornim odnosom prema donatorima i stvarnim promenama u životima ljudi kojima pomažemo. Sve ovo nas predstavlja važnu potvrdu dosadašnjeg rada, ali i odgovornost da nastavimo da razvijamo naše programe po visokim standardima transparentnosti i profesionalnosti. Posebno nas raduje što se sada otvara mogućnost da naše projekte predstavimo donatorima širom sveta. Verujemo da humanost ne poznaje granice, a naša ambicija je da solidarnost koju gradimo kroz Beogradski maraton dobije i međunarodnu dimenziju”, istakla je Mitrić.