Bliži li se kraj jedne ere u Koloradu?

AP Photo/Brandon Dill

Denver Nagetsi već dve godine izgledaju daleko od šampionskog nivoa, a sve glasnije priče o nezadovoljstvu unutar kluba otvorile su Pandorinu kutiju – odlazak Nikole Jokića!

Poznati NBA insajder Bil Simons javno je pozvao Hjuston Rokitse da krenu u totalnu ofanzivu i povuku potez koji bi preko noći srušio postojeći poredak u najjačoj ligi sveta.

Hjuston ove sezone muku muči sa fizički snažnijim rivalima, što se najbolje videlo u duelu protiv Majamija gde su potpuno nadjačani u reketu. Upravo u srpskom asu Simons vidi savršeno rešenje koje bi od Rokitsa napravilo nezaustavljivu mašineriju.

Bil Simons je predložio da Hjuston pokuša da dovede srpskog centra i time reši probleme u reketu, uz potencijalni paket koji bi obuhvatio Alperena Šenguna, Reda Šeparda, Klintu Kapeleu i pikove prve runde. Kao alternativne opcije pominju se i Džamal Marej ili Entoni Dejvis, mada bi dolazak trostrukog MVP-ja predstavljao najveći transfer u deceniji.

Iako je Jokić ranije isticao vezanost za Denver, njegova ranija izjava o tome da je "sve biznis" i da će potpisati ugovor sledeće godine "ako ga budu želeli", ostavlja prostor za spekulacije.

Srpski centar bi na leto 2027. godine mogao da potpiše petogodišnji ugovor vredan 360 miliona dolara, ali bi loši rezultati Nagetsa mogli naterati upravu da razmotri velike ponude.



