I pitanje je da li će, jer s majčine strane ima i grčko državljanstvo

Foto Instagram/alekakamila

Andrej Stojaković je preko noći postao jedna od glavnih tema američke košarkaške javnosti. Sin legendarnog Predraga Peđe Stojakovića odigrao je utakmicu karijere, ubacio neverovatnih 46 poena protiv Djuka i ispisao istoriju, ali dok oduševljava Ameriku, u Srbiji se ponovo otvara jedno veliko pitanje – kada će obući dres reprezentacije naše zemlje?

Deseta ekipa Ilinoja savladala je peti Djuk rezultatom 99:78, a mladi Stojaković bio je apsolutni junak večeri. Postigao je 46 poena, uz šest skokova, šutirao 14/21 iz igre, pogodio dve trojke iz tri pokušaja i bio gotovo nezaustavljiv sa linije slobodnih bacanja (16/20).

Posebno je impresivno to što je Andrej postavio rekord dvorane „Kameron indor stadijum“ po broju poena koje je postigao jedan gostujući igrač. Prethodni rekord iznosio je 43 poena, a postavio ga je Grejdi Volas još 1957. godine.

Ilinoj je tako prekinuo i neverovatan niz Djuka od 35 uzastopnih pobeda na domaćem terenu. Američki mediji sa velikim oduševljenjem pišu o partiji mladog Srbina, koji sve ozbiljnije skreće pažnju i NBA skauta.

Međutim, dok se u Americi priča o njegovim košarkaškim mogućnostima, u Srbiji se već godinama čeka odgovor na pitanje za koju će reprezentaciju nastupati.

MAJKA GRKINjA, OTAC SRBIN – MOŽE DA BIRA IZMEĐU DVE ZEMLjE

Andrej je rođen 17. avgusta 2004. godine. Njegov otac je jedan od najboljih srpskih košarkaša svih vremena, Peđa Stojaković, dok mu je majka Aleka Kamila, nekadašnja grčka manekenka, atletičarka i televizijska ličnost.

Aleka je godinama bila poznato lice u Grčkoj. Bavila se manekenstvom i televizijskim poslom, a pažnju javnosti privlačila je i svojim izgledom. Sa Peđom je u braku od 2006. godine, a zajedno imaju troje dece – Andreja, Milu i Maksimosa.

Upravo je majčino poreklo jedan od razloga zbog kojih Srbija ima konkurenciju u borbi za talentovanog košarkaša. Andrej ima srpske korene preko oca, ali i grčke preko majke, pa su obe zemlje zainteresovane da ga vide u svojim nacionalnim bojama.

Pored toga, odrastao je u Americi, što je dodatno doprinelo pričama o njegovim reprezentativnim mogućnostima. Ipak, najveća borba vodi se između Srbije i Grčke.

SRBIJA JE VEĆ MISLILA DA GA JE PRIVOLELA, A ONDA JE USLEDIO DEMANTI

Čitav slučaj dobio je zanimljiv obrt još krajem 2024. godine, kada je Svetislav Pešić izjavio da je Andrej odlučio da igra za Srbiju. Ta vest je brzo obišla region, ali je ubrzo stigla reakcija porodice Stojaković. Iz nje je poručeno da mladi košarkaš još nije doneo konačnu odluku i da je u tom trenutku fokusiran isključivo na obaveze na koledžu.

Pešić je kasnije objasnio da je došlo do nesporazuma. Govoreći o mladim igračima sa dvojnim državljanstvom, zapravo je objašnjavao slučaj Tristana Vukčevića, a ne Andreja Stojakovića. Tako je propala priča da je Srbija već obezbedila jedno od najzvučnijih mladih košarkaških imena.

ČOVIĆ OTKRIO KAKO STOJE STVARI: NEĆEMO DA BUDEMO NAVALENTNI

O ovoj temi govorio je i predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović, koji je u aprilu otkrio da je Savez u kontaktu sa porodicom Stojaković, ali i da ne želi da vrši pritisak na mladog igrača.

- Mi smo u kontaktu sa roditeljima, pa ćemo videti. Mi nismo navalentni. Neka odluči sam. To je najbolja stvar. Videćemo kako se razvija kao igrač. To lepo deluje. Mi smo letos bili u Rigi, Letonija ima milion i 400 hiljada ljudi, znate li vi kakav je olimpijski trenažni centar, a imaju i košarkaški trenažni centar. A mi smo zemlja košarke, nemamo trenažni centar. Bitno je kako je postavljen sistem sporta, mora da se postavi na fizičkom vaspitanju, drugi segment je rekreacija. Nekada su bila takmičenja među gradovima, vrebate gde su talentovana deca. Ima puno stvari koje treba uraditi, zašto? Postajemo stara reprezentacija...

Čovićeve reči pokazuju da u KSS nisu odustali od Andreja, ali i da su svesni da konačna odluka mora da bude njegova.

ANDREJ OTKRIO DA SU OBE REPREZENTACIJE ZAINTERESOVANE

Najkonkretniji odgovor o celoj situaciji Andrej je dao u razgovoru za RTS u maju ove godine, kada je otkrio da planira sastanke sa predstavnicima oba nacionalna saveza.

- Sastajem se sa oba tima uskoro, posle kombajna. Ako osećaj bude dobar, doneću odluku. Ako ne, još ću da čekam. Ko zna... Znam da postoji kvalifikacioni prozor krajem juna i početkom jula. Oba tima su vrlo zainteresovana da igram za njih. Ipak, ako postoji dilema da li da ostanem na koledžu i razvijam se za NBA ili da igram za reprezentaciju, onda ću ostati na koledžu – rekao je Stojaković.

Upravo ova izjava otkriva i jednu važnu stvar: Andrej ne želi da žuri sa odlukom, jer mu je prioritet košarkaški razvoj i potencijalni odlazak u NBA.

OD STENFORDA DO ILINOJA – PEĐIN SIN GRADI SVOJE IME

Andrej nije samo sin slavnog oca. Reč je o košarkašu koji je još u srednjoškolskim danima važio za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije u Americi.

Igrao je za srednju školu Džezuit u Kaliforniji, a 2023. godine dobio je poziv za prestižni „Mekdonalds Ol-Amerikan“ meč, na kom se okupljaju najveći talenti američke srednjoškolske košarke.

Karijeru na koledžu započeo je na Stenfordu, gde je u prvoj sezoni beležio 7,8 poena i 3,4 skoka po utakmici. Potom je prešao na Kaliforniju, gde je napravio veliki iskorak i prosečno postizao 17,9 poena i 4,7 skokova.

Od 2025. godine nastupa za Ilinoj, sa kojim je u prethodnoj sezoni stigao do Fajnal-fora NCAA takmičenja. Iako je imao nešto skromniju ulogu nego na Kaliforniji, pokazao je da može da bude važan deo ozbiljne ekipe.

U sezonu 2026/2027 ušao je kao jedan od igrača od kojih se mnogo očekuje, a partija protiv Djuka mogla bi da bude prekretnica njegove karijere.

Andrej Stojakovic with an INCREDIBLE performance to take down Duke 😤 🔺46 points 🔺6 rebounds 🔺14-of-21 FG 🔺2-of-3 3PT 🔺16-of-20 FT (via @espn) https://t.co/ErOv3VMNGf — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 18, 2026