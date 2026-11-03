MERC ZAPENIO ZBOG RUSKIH POTEZA: Moskva navodno gura svet u novu krizu, Nemačka obećala Zelenskom još pomoći!
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc obećao je danas Ukrajini dodatnu pomoć i podršku u snabdevanju energijom tokom zime, upozorivši da Rusija zbog napada u Crnom moru rizikuje dalju eskalaciju sukoba i izazivanje globalne prehrambene krize.
- Svojim napadima u Crnom moru Rusija rizikuje dalju eskalaciju - rekao je Merc nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Berlinu, prenosi Rojters.
On je nakon sastanka rekao da Ukrajina i dalje može da računa na Nemačku, istakavši da rat direktno utiče i na Nemačku, kao i da je podrška Ukrajini u interesu Nemačke i Evrope.
Merc je najavio da će se kasnije ovog meseca u Berlinu održati samit "Koalicije voljnih".
On je naveo da Rusija izaziva globalnu prehrambenu krizu, na štetu najsiromašnijih nacija i zemalja u svetu i da bi posledice mogle da budu globalna prehrambena kriza.
Nakon razgovora dvojice lidera predviđen je i zajednički ručak. Zelenski će se sastati i sa predsednikom Nemačke Frankom-Valterom Štajnmajerom i predsednicom Bundestaga Julijom Klekner.
Zelenski će učestvovati i na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji, na kojoj se okupljaju predstavnici odbrambene industrije, vojni stručnjaci i naučnici.
Na više panela trebalo bi da govori više od 140 učesnika o vojnim pretnjama i bezbednosnoj situaciji.
Poseta Zelenskog prethodno nije bila najavljena iz bezbednosnih razloga, a zbog njegovog dolaska pojačane su bezbednosne mere u Berlinu.
Delovi četvrti gde se nalazi nemačka vlada su zatvoreni, angažovano je dodatnih 3.400 policajaca, a raspoređene su i specijalne policijske jedinice.
(Tanjug)
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