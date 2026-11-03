Kraljica se vratila (FOTO)

Privukla je veliku pažnju tokom derbija

Foto: Instagram / dilettaleotta

Dileta Leota, jedno od najpoznatijih televizijskih lica italijanskog sportskog novinarstva, vratila se na fudbalske terene i to na jedan od najvećih mečeva italijanskog fudbala – derbi između Milana i Intera.

Popularna voditeljka televizije DAZN bila je među najzapaženijim ličnostima na stadionu „San Siro“, gde je Milan slavio protiv gradskog rivala rezultatom 3:1.

Njeno pojavljivanje pored terena privuklo je veliku pažnju navijača, a fotografije koje je objavila na Instagramu ubrzo su izazvale brojne komentare.

- Veče za Noć veštica na San Siru. Kakva radost što sam se vratila ovde - napisala je Dileta uz fotografije sa stadiona.

Posebno je zanimljivo da se vratila na mesto na kojem je tačno godinu dana ranije privukla pažnju javnosti kostimom Lare Kroft, junakinje popularne video-igre „Tomb Raider“.

Ovoga puta ponovo je oduševila svoje pratioce, koji nisu štedeli komplimente.

- Kraljica se vratila, Lepša si od samog derbija i Savršeno izdanje za fudbalski teren - samo su neki od komentara koji su se pojavili ispod njenih fotografija.

Dileta Leota već godinama važi za jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog novinarstva u Italiji. Karijeru je počela na televiziji Antena Sicilija, potom je radila za Skaj Italija, da bi 2018. godine postala deo DAZN-a, gde je izgradila veliku popularnost prateći utakmice Serije A.

Veliku pažnju privlači i njen privatni život. U braku je sa nekadašnjim golmanom Liverpula Lorisom Karijusom, sa kojim ima dvoje dece. Ćerku su dobili 2023, dok je porodica 2025. godine postala bogatija za još jednog člana.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.