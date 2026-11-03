TANJIRAČAMA PROTIV PRAVDE! Neverovatan obrt u slučaju novinara "Novosti" Mitrića: Posle 15 godina ponovo ga vuku po sudovima

VLADIMIR Mitrić, novinar Novosti, saslušan je, pred Osnovnim sudom u Loznici, po tužbi komšije njegovog napadača, koji mu za 15 godina nije platio ni dinara sudskih troškova, po četiri pravosnažne, izvršne presude.

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Komšija je, kako je rekao Mitrić, preko svog punomoćnika, koji je i advokat porodice njegovog napadača, podne tužbu, tvrdeći da su, prilikom izvršenja, popisane i njegove tanjirače!?

Tražio je i privremenu meru obustavljanje izvršenja, što je, po Mitrićevim rečima, samo još jedan dokaz da se i ovaj predmet, kao i još jedan, koriste da se opstruiše izvršenje, "pa će posla biti i za tužioce".

Novinar je rekao da nije ni bio prisutan na izvršenju, da je to činio izvršitelj kao i da su bili izvršni dužnik, koji je osuđen na godinu dana zatvora zbog napada na njega, na kućnom pragu, 12.septembra 2026. godine, njegov sin i policajac potonji advokat.

Ako su tanjirače bile komšijske, oni su trebali da kažu, a ja sam, ni kriv ni dužan, tuženi samo zbog daljeg finansijskog i svakog drugog iscrpljivanje, samo da se pravda deceniju i po izigrava.

Mitrić je rekao i da su, u cilju opstrukcije,pored ostalog, bili fiktivni razvodi brakova, sklapani fiktivni brakovi, o čemu znaju i nadležne inostrane institucije. Uz to, naveo je da je izvršni dužnik njegov napadač, otuđivao stvari koje mu je tada Osnovni sud u Loznici, naložio da čuva, jer su u postupku izvršenja.

Dva puta je, kaže, što je i izvršitelj konstatovao, i to pred policijom, sprečio izvršenje i sve nekažnjeno! Mitriću je i Osnovni sud u Loznici, kada je na njegovom čelu bio Dragan Cvetinović, na njegovo pitanje da li njegov napadač bar platio u predmetima kazne i sudske troškove državi, odgovoreno da "izvršenja nisu imala uspeha".

Imajući sve to u vidu, rekao je Mitrić na sudu, uputio je zahtev Državnom javnom pravobranilaštvu da izvršenje preuzme država i da sve što naplate ide u budžet Republike Srbije. Iz Državnog pravobranilaštvo mu je saopšteno da je predmet prosleđen Direkciji za imovinu.

Mitrić je rekao da su namere bile da se izbavi iz popisa tanjirača, sam bi bio saglasan, "ali je ona samo povod za mrcvarenje, izigravanja pravde, a sve skupu sa porukom da ništa nije bezbedniji u odnosu na vreme kada je napadnut na sličan način kao i Milan Pantić u Jagodinu, ali ne sa smrtnim ishodom, već sa teškim povredama, koje su bile užasne, ali manje bolele od ove petnaestogodišnje nepravde, a sve samo zbog njegove borbe za istinu, koja, kaže, teško nailazi na saveznike.