Zbog pocepanih patika je smislio "foru veka", a nekoliko godina kasnije srpski sportista je pokorio planetu
Kakva priča Emira Bekrića...
Danas srpski atletičari imaju vrhunske dvorane i opremu, ali put do svetskog vrha Emira Bekrića ličio je na filmski scenario u stilu „Rokija“.
Odrastajući na Starom sajmištu, Bekrić je na treninge išao gradskim prevozom, a kada bi zakasnio na stanicu – trčao bi sprint do sledeće da pretekne autobus. Ipak, priča o jutarnjim treninzima po zimi dokazuje od kakvog je materijala sazdan:
- Odlučio sam da moram da radim dužine svako jutro pre škole. Došao je decembar, šest ujutru, mrak. Pogledam kroz prozor – veje sneg. A ja imam samo jedan jedini par patika koje moram da sačuvam suve za popodnevni trening. Šta ću, navučem po dva para plastičnih kesa na svaku nogu, zavežem ih oko članaka, obujem patike i odem na Savski kej da trčim po snegu i travi - rekao je Bekrić za "Sportkast".
Uslovi na Novom Beogradu bili su jednako surovi:
- Naša 'dvorana' bili su betonski hodnici oko zatvorenog bazena na '11. aprilu' od 50 metara. A kad padne sneg, izlazili smo na spoljne terene i obuvali sprinterice sa ekserima da bismo trčali po ledu i snegu da ne proklizavamo! Nama je to tada bilo potpuno normalno.
Godinama kasnije, ta neverovatna otpornost na bol i spartanski uslovi doneli su mu svetsku bronzu u trci u kojoj je pobedio i olimpijskog šampiona Feliksa Sančeza, dokazavši da šampione ne prave savršeni uslovi, već nesalomiv karakter.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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