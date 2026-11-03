"RUSIJA TRENUTNO NEMA PREDNOST NA FRONTU" Zelenski: Situacija pod kontrolom

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je danas da Rusija trenutno nema prednost na frontu u ratu u Ukrajini.

Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi

On je rekao da je situacija na liniji fronta složena, ali pod kontrolom, prenosi Rojters.

Zelenski je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom u Berlinu ponovio poziv za dodatne isporuke sistema protivvazdušne odbrane kako bi se zaštitili ukrajinski gradovi udaljeni od linije fronta.

Nemački kancelar Fridrih Merc obećao je Ukrajini dodatnu pomoć i podršku u snabdevanju energijom tokom zime, upozorivši da Rusija zbog napada u Crnom moru rizikuje dalju eskalaciju sukoba i izazivanje globalne prehrambene krize.

- Svojim napadima u Crnom moru Rusija rizikuje dalju eskalaciju - rekao je Merc.

On je nakon sastanka rekao da Ukrajina i dalje može da računa na Nemačku, istakavši da rat direktno utiče i na Nemačku, kao i da je podrška Ukrajini u interesu Nemačke i Evrope.

Merc je najavio da će se kasnije ovog meseca u Berlinu održati samit "Koalicije voljnih".

On je naveo da Rusija izaziva globalnu prehrambenu krizu, na štetu najsiromašnijih nacija i zemalja u svetu i da bi posledice mogle da budu globalna prehrambena kriza.

Nakon razgovora dvojice lidera predviđen je i zajednički ručak.

Zelenski će se sastati i sa predsednikom Nemačke Frankom-Valterom Štajnmajerom i predsednicom Bundestaga Julijom Klekner.

Zelenski će učestvovati i na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji, na kojoj se okupljaju predstavnici odbrambene industrije, vojni stručnjaci i naučnici.

Na više panela trebalo bi da govori više od 140 učesnika o vojnim pretnjama i bezbednosnoj situaciji.

Poseta Zelenskog prethodno nije bila najavljena iz bezbednosnih razloga, a zbog njegovog dolaska pojačane su bezbednosne mere u Berlinu.

Delovi četvrti gde se nalazi nemačka vlada su zatvoreni, angažovano je dodatnih 3.400 policajaca, a raspoređene su i specijalne policijske jedinice.

(Tanjug)

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