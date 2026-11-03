Igrao sa Mesijem, Nejmarom i Suarezom, a sada dolazi na Marakanu

I to kao velika opasnost za Zvezdu

Foto: Andreas Sandström / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Crvena zvezda će u duelu sa Interom Eskaldesom (četvrtak 18.45) imati priliku da se suoči i sa fudbalerom koji je nekada bio deo velike Barselonine generacije predvođene Lionelom Mesijem, Nejmarom i Luisom Suarezom. U pitanju je Huan Kamara, španski ofanzivac koji je prošao put od katalonskog velikana do andorskog predstavnika u evropskom fudbalu.

Kamara je rođen 13. februara 1994. godine u Haenu, a fudbalski put započeo je veoma rano. Već sa 12 godina napustio je porodični dom i otišao u Viljareal, gde je nastavio da se razvija kao fudbaler. Kasnije je prešao u Barselonu, čiji je član postao 2014. godine.

Upravo u Kataloniji doživeo je trenutke o kojima sanja veliki broj fudbalera. Luis Enrike mu je ukazao poverenje i pružio priliku da debituje za prvi tim Barselone u Ligi šampiona, u duelu sa Bajerom iz Leverkuzena u decembru 2015. godine.

Kamara je na tom susretu proveo 15 minuta na terenu, a imao je priliku da bude deo ekipe u kojoj su bili Mesi, Nejmar i Suarez. Kasnije je i sam govorio koliko je igranje uz takve fudbalske velikane predstavljalo privilegiju.

- Da, to se pamti. Ali više nego ja, ljudi to pamte. U svakom timu u koji dođem, pitaju me kako je bilo igrati sa tim igračima na svetskom nivou. Mislim da je to bio jedan od najboljih timova na svetu koji je ikada postojao. Proveo sam mnogo vremena s njima na treninzima i čovek se navikne na to; „navikneš se”, ali takva je realnost: provodiš mnogo sati s njima. I s vremenom, to počneš da pamtiš kao nešto neverovatno - rekao je u jednom intervjuu.

Ipak, nije uspeo da se trajno izbori za mesto u prvom timu Barselone. Usledili su nastupi za Đironu i Reus, a potom i odlazak u inostranstvo. Karijeru je nastavio u Poljskoj, Rumuniji i Azerbejdžanu, gde je stekao iskustvo u različitim fudbalskim sredinama.

Zanimljivo je da je jedan deo njegove karijere vezan i za rumunski Dinamo iz Bukurešta, u koji je stigao u periodu kada je klub bio pod upravljanjem Pabla Kortasera. Kasnije je nastupao i za Univerzitateu Krajovu, sa kojom je osvojio Kup Rumunije.

U januaru 2024. vratio se u Španiju, a potom obukao dres Real Haena, kluba iz rodnog grada. Pomogao je ekipi da izbori plasman u viši rang, što je za njega predstavljalo posebno iskustvo, jer je ponovo igrao pred ljudima iz sredine iz koje je potekao.

Novi izazov pronašao je u Andori, gde je postao član Intera iz Eskaldesa. U prvoj sezoni odigrao je 26 utakmica i postigao šest golova, a njegov tim osvojio je prvenstvo države.

Kamara je bio deo istorijskog evropskog pohoda Intera, koji je postao prvi klub iz Andore koji je izborio plasman u ligašku fazu jednog UEFA takmičenja. Španski fudbaler učestvovao je i u kvalifikacionim utakmicama koje su prethodile ovom uspehu.

Sada će biti jedna od najvećih pretnji za gol Zvezde, u meču 3. kola Lige konferencije koji se igra na Marakani u četvrtak veče.

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