UŽIVO ĐOKOVIĆ - VAŠERO! Težak posao za Novaka na startu mastersa u Parizu
Najbolji srpski teniser kreće u bitku za novi trofej.
NOVAK ĐOKOVIĆ - VALENTIN VAŠERO (15.00)
Grad: Pariz
Dvorana: Plenitude arena
Kapacitet: 17.500
Sudija:
Pokušaće Novak Đoković (39) da, posle slabog izdanja u Bazelu, dogura što dalje na mastersu u Parizu, gde je apsolutni rekorder po broju osvojenih titula (sedam). Naš as će na premijeri imati težak posao, jer ga s druge strane terena očekuje Valentin Vašero (27), protiv kog je prošle godine imao neprijatno iskustvo u Šangaju.
PRE MEČA
14.38 Đoković sada zauzima 11. mesto na ATP listi, dok je momak iz Monaka na 27. poziciji. Obojica tenisera se trenutno zagrevaju na Centralnom terenu u "Plenitud areni".
14.35 Imao je Nole mnogo uspeha na tvrdoj podlozi u Parizu tokom karijere. Osvojio je čak sedam titula (2009, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2023.), što je najviše u istoriji ovog mastersa, a odigrao je i najveći broj finala - čak devet.
14.30 Srpski teniser nije imao dobru uvertiru pred dolazak u francusku prestonicu. On je prošle nedelje u osmini finala turnira u Bazelu, iz serije 500, prvi put u karijeri poražen od Nemca Jana Lenarda Štrufa sa 2:1 (6:7, 7:5, 7:7). S druge strane, Vašero je došao do trofeja upravo na pomenutom turniru u Švajcarskoj, pošto je u finalu bio bolji od Čeha Jiržija Lehečke sa 2:1 (2:6, 6:3, 6:3).
14.25 Dobar dan i dobrodošli na lajv-prenos meča Novaka Đokovića i Valentina Vašeroa.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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