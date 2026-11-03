Velika nada srpskog sporta oduševila Ameriku i pokazala ogroman potencijal na svom debiju (VIDEO)
Srpska košarkašica Jovana Popović na sjajan način započela je svoju prvu sezonu u dresu prestižnog univerziteta Konektikat (Jukon), pošto je u debitantskom nastupu ubedljivoj pobedi svog tima protiv Kornela rezultatom 100:35 doprinela sa 19 poena.
Naša mlada košarkašica opravdala je velika očekivanja koja su pratila njen dolazak, a posebno je impresivna bila njena realizacija šuta iz igre. Popović je pogodila osam od 12 pokušaja, uhvatila tri skoka uz isto toliko ukradenih lopti i odmah pokazala da bi mogla da ima značajnu ulogu u ekipi koja se nalazi na drugom mestu nacionalne rang-liste na startu sezone.
Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Sara Strong, koja je takođe postigla 19 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i čak osam ukradenih lopti. Dvostruki poenterski učinak od 19 poena ostvarila je i Popović, dok su KK Arnold i Marin Dirsus dodale po 11 koševa. Jana El Alfi susret je završila sa devet poena i pet skokova.
Jukon je od samog početka kontrolisao utakmicu, a tokom prvog poluvremena napravio je serije od 21:0 i 22:0. Na odmor je otišao sa ubedljivom prednošću od 46:13, uz čak 16 ukradenih lopti. Kornel je u prvom delu igre pogodio svega pet šuteva iz igre.
Trener Đeno Orijema iskoristio je priliku da rasporedi minutažu, pa Popović i Strong nisu igrale u poslednjoj četvrtini. Ekipa Konektikata tako je nastavila impresivan niz, ostvarivši 31. uzastopnu pobedu na otvaranju sezone.
Vredi istaći i da je Jukon pod vođstvom Orijeme zadržao maksimalan učinak protiv univerziteta iz Ajvi lige, pošto sada ima devet pobeda iz isto toliko susreta.
Ipak, u centru pažnje bila je Jovana Popović, koja je već na svom prvom zvaničnom nastupu nagovestila da bi mogla da bude jedno od zanimljivijih imena nove sezone američke univerzitetske košarke.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kraljica se vratila (FOTO)
03. 11. 2026. u 14:31
Sin Kristijana Ronalda dobio poziv u reprezentaciju, igraće protiv Srbije!
03. 11. 2026. u 14:30
UŽIVO ĐOKOVIĆ - VAŠERO! Drama u Parizu, Novak spasio tri brejk prilike (VIDEO)
03. 11. 2026. u 16:00 >> 16:00
Igrao sa Mesijem, Nejmarom i Suarezom, a sada dolazi na Marakanu
03. 11. 2026. u 14:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)