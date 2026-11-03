Velika nada srpskog sporta oduševila Ameriku i pokazala ogroman potencijal na svom debiju (VIDEO)

Srpska košarkašica Jovana Popović na sjajan način započela je svoju prvu sezonu u dresu prestižnog univerziteta Konektikat (Jukon), pošto je u debitantskom nastupu ubedljivoj pobedi svog tima protiv Kornela rezultatom 100:35 doprinela sa 19 poena.

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Naša mlada košarkašica opravdala je velika očekivanja koja su pratila njen dolazak, a posebno je impresivna bila njena realizacija šuta iz igre. Popović je pogodila osam od 12 pokušaja, uhvatila tri skoka uz isto toliko ukradenih lopti i odmah pokazala da bi mogla da ima značajnu ulogu u ekipi koja se nalazi na drugom mestu nacionalne rang-liste na startu sezone.

Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Sara Strong, koja je takođe postigla 19 poena, uz četiri skoka, pet asistencija i čak osam ukradenih lopti. Dvostruki poenterski učinak od 19 poena ostvarila je i Popović, dok su KK Arnold i Marin Dirsus dodale po 11 koševa. Jana El Alfi susret je završila sa devet poena i pet skokova.

Jukon je od samog početka kontrolisao utakmicu, a tokom prvog poluvremena napravio je serije od 21:0 i 22:0. Na odmor je otišao sa ubedljivom prednošću od 46:13, uz čak 16 ukradenih lopti. Kornel je u prvom delu igre pogodio svega pet šuteva iz igre.

Trener Đeno Orijema iskoristio je priliku da rasporedi minutažu, pa Popović i Strong nisu igrale u poslednjoj četvrtini. Ekipa Konektikata tako je nastavila impresivan niz, ostvarivši 31. uzastopnu pobedu na otvaranju sezone.

Vredi istaći i da je Jukon pod vođstvom Orijeme zadržao maksimalan učinak protiv univerziteta iz Ajvi lige, pošto sada ima devet pobeda iz isto toliko susreta.

Ipak, u centru pažnje bila je Jovana Popović, koja je već na svom prvom zvaničnom nastupu nagovestila da bi mogla da bude jedno od zanimljivijih imena nove sezone američke univerzitetske košarke.

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