Sin Kristijana Ronalda dobio poziv u reprezentaciju, igraće protiv Srbije!
KRISTIJANO Ronaldo saznao je sjajne vesti.
Njegov sin, koji nosi isto ime - Kristijano Ronaldo mlađi dobio je poziv za U17 reprezentaciju Portugalije, prenela je "Marka".
On sledi put svog oca i želja mu je da jednog dana dođe do prvog tima "selesaa". Ako ovako nastavi to bi moglo da se dogodi vrlo brzo.
Kristijano Ronaldo mlađi ima samo 16 godina, a zanimljivo je da bi uskoro mogao da se sastane sa selekcijom Srbije.
Prvi meč Portugalci igraju 11. novembra protiv Andore, zatim ih 14. novembra očekuje duel sa Bugarskom, dok je za 17. novembar zakazan okršaj sa "orlićima".
On je za U15 i U16 selekciju odigrao ukupno 13 utakmica i postigao je pet golova, što je još jedan pokazatelj da se radi o talentovanom fudbaleru.
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