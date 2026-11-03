RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je preterano nazivati OEBS organizacijom i da ne vidi kako se ona može spasiti u doglednoj budućnosti.

Foto: Yuri Kochetkov / Sputnik / Profimedia

- To ne znači da želimo da sledimo primer OEBS- a i da nastojimo da sve što proiziđe iz naših pregovora nazovemo organizacijom, posebno zato što je OEBS preterano tvrdokorno ime. Ne postoji povelja, Zapad blokira naš predlog da se jedna usvoji više od 20 godina, a mnogo toga drugog nedostaje, uključujući norme koje regulišu aktivnosti tela OEBS-a, kao što su ljudska prava, nacionalne manjine i tako dalje - rekao je on tokom konferencije za novinare u utorak.

Russia's Foreign Minister Lavrov: In 1999 in Istanbul, and then in 2010 in Astana, it was clearly stated at the highest level that security is indivisible. No OSCE member would strengthen its security at the expense of weakening the security of others. And no organization, no group of countries, would claim dominance in the Euro-Atlantic space. Despite all these guarantees, the West began expanding eastward, NATO above all, openly declaring its goal of containing the Russian Federation. Ultimately, it unleashed a war against our country through the Kyiv regime, brought to power by an unconstitutional coup. — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

- Danas sam izjavio kako procenjujemo perspektive OEBS-a, ali ne vidim kako se ova organizacija može spasiti u doglednoj budućnosti. Za sada je to mesto gde možete izneti svoje stavove i sve više opovrgnuti laži koje Zapad tamo svakodnevno širi na svakom sastanku - dodao je ministar.

(RIA Novosti)

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