SERGEJ LAVROV: Ne vidim kako OEBS može da se spasi
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je preterano nazivati OEBS organizacijom i da ne vidi kako se ona može spasiti u doglednoj budućnosti.
- To ne znači da želimo da sledimo primer OEBS- a i da nastojimo da sve što proiziđe iz naših pregovora nazovemo organizacijom, posebno zato što je OEBS preterano tvrdokorno ime. Ne postoji povelja, Zapad blokira naš predlog da se jedna usvoji više od 20 godina, a mnogo toga drugog nedostaje, uključujući norme koje regulišu aktivnosti tela OEBS-a, kao što su ljudska prava, nacionalne manjine i tako dalje - rekao je on tokom konferencije za novinare u utorak.
- Danas sam izjavio kako procenjujemo perspektive OEBS-a, ali ne vidim kako se ova organizacija može spasiti u doglednoj budućnosti. Za sada je to mesto gde možete izneti svoje stavove i sve više opovrgnuti laži koje Zapad tamo svakodnevno širi na svakom sastanku - dodao je ministar.
(RIA Novosti)
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