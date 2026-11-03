Dva Partizanovca i Zvezdaš: Srbi dominiraju u idealnom timu grčkog prvenstva za prošlu sezonu
Srpski trener Marko Nikolić dobio je priznanje za najboljeg stručnjaka grčke Superlige u prethodnoj sezoni, dok su se Luka Jović i Andrija Živković našli među 11 najboljih fudbalera prvenstva.
Nikolić je nagradu zaslužio nakon što je sa ekipom AEK-a stigao do titule šampiona Grčke. Time se pridružio Vladimiru Iviću i Ivanu Jovanoviću, kao treći srpski trener koji je dobio ovo priznanje.
Među najzaslužnijima za uspeh atinskog kluba bio je i Luka Jović. Srpski napadač postigao je 17 pogodaka tokom prvenstva, čime je zauzeo drugo mesto na listi strelaca. Ispred njega završio je samo Ajub El Kabi iz Olimpijakosa, sa jednim golom više. Dobre partije donele su Joviću mesto u idealnoj postavi lige.
U najboljem timu našao se i Andrija Živković, kapiten PAOK-a. Reprezentativac Srbije sezonu je završio kao najbolji asistent takmičenja sa 12 uspešnih dodavanja za gol.
Nagrada za najboljeg fudbalera prvenstva pripala je Orbelinu Pinedi, koji je takođe bio deo Nikolićevog šampionskog AEK-a.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Kakva dominacija Dončića: Luka blista, vodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi (VIDEO)
03. 11. 2026. u 08:55
Pa, šta se ovo dešava? Nikola Jokić totalno zatečen nakon novog šamara u Koloradu
03. 11. 2026. u 08:38
Bogdanoviću mala minutaža u pobedi Hjustona u NBA ligi! (VIDEO)
03. 11. 2026. u 08:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Srpska teniserka Olga Danilović podelila prvu fotografiju sina Maksima (FOTO)
Olga Danilović podelila prvu fotografiju svog sina od kako je postala roditelj.
02. 11. 2026. u 15:40
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Gorislav Papić, smenjeni urednik RTS-a: Na javnom servisu proveo 15 godina
GORISLAV Papić bio je urednik emisija Oko i Oko magazin na Radio-televiziji Srbije, kao i portala Oko.rts.rs, a danas je, po odluci v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića, smenjen.
29. 10. 2026. u 15:10
Komentari (0)