Dva Partizanovca i Zvezdaš: Srbi dominiraju u idealnom timu grčkog prvenstva za prošlu sezonu

Srpski trener Marko Nikolić dobio je priznanje za najboljeg stručnjaka grčke Superlige u prethodnoj sezoni, dok su se Luka Jović i Andrija Živković našli među 11 najboljih fudbalera prvenstva.

Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikolić je nagradu zaslužio nakon što je sa ekipom AEK-a stigao do titule šampiona Grčke. Time se pridružio Vladimiru Iviću i Ivanu Jovanoviću, kao treći srpski trener koji je dobio ovo priznanje.

Među najzaslužnijima za uspeh atinskog kluba bio je i Luka Jović. Srpski napadač postigao je 17 pogodaka tokom prvenstva, čime je zauzeo drugo mesto na listi strelaca. Ispred njega završio je samo Ajub El Kabi iz Olimpijakosa, sa jednim golom više. Dobre partije donele su Joviću mesto u idealnoj postavi lige.

U najboljem timu našao se i Andrija Živković, kapiten PAOK-a. Reprezentativac Srbije sezonu je završio kao najbolji asistent takmičenja sa 12 uspešnih dodavanja za gol.

Nagrada za najboljeg fudbalera prvenstva pripala je Orbelinu Pinedi, koji je takođe bio deo Nikolićevog šampionskog AEK-a.

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