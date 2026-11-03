Nestvarna scena u srpskom fudbalu: Napadač zatresao mrežu, pa morao na gol zbog isključenja golmana (VIDEO)
I uspeo je da ostane nesavladan
Nesvakidašnja scena viđena je na utakmici Prve lige Srbije između OFK Vršca i TSC-a. Domaćini su slavili sa 2:1, a junak trijumfa bio je fudbaler od koga se to možda najmanje očekivalo – napadač Đorđe Glavinić, koji je u završnici utakmice morao da stane među stative!
Vršac je bio nadomak velike pobede protiv nekadašnjeg superligaša, ali se u 90. minutu dogodila situacija koja je potpuno promenila završnicu susreta. Mladi golman Luka Lazin istrčao je sa svog gola u želji da zaustavi Mihajla Neškovića, ali je tom prilikom napravio prekršaj zbog kojeg mu je sudija pokazao crveni karton.
Trener Darko Rakočević više nije imao pravo na izmene, pa je morao da pronađe alternativno rešenje. Odluka je pala na Đorđa Glavinića, napadača koji je samo 15 minuta ranije bio strelac gola za vođstvo i pobedu Vršca!
Tako je fudbaler koji je do tada pokušavao da zatrese protivničku mrežu dobio potpuno drugačiji zadatak – da sačuva sopstvenu.
A onda je usledio novi neverovatan trenutak. Dragan Tegeltija je šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali se Glavinić bacio u levu stranu i uspeo da je uhvati u naručje!
- Srce je kucalo 200 na sat! U tom trenutku samo je bilo važno da sačuvamo prednost u tih preostalih nekoliko minuta i da ne primimo gol. Na kraju smo to i uspeli i srećan sam zbog toga – ispričao je Glavinić.
U nastavku možete pogledati i kako je sve to izgledalo:
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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