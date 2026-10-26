Ko je čovek koji je izdao domovinu zbog Hrvatske?

Turbulentan period je iza Ilije

Foto: Instagram/_kovtun_gym_

Ilija Kovtun postao je jedno od najkontroverznijih imena evropske gimnastike, ali ne zbog onoga što radi na spravama. Ukrajinac koji je svojoj zemlji doneo olimpijsko srebro odlučio je da promeni sportsko državljanstvo i ubuduće nastupa za Hrvatsku, a taj potez izazvao je žestoke reakcije u zemlji u kojoj je rođen.

Danas, međutim, Kovtun ima novi razlog za slavlje. Na Svetskom prvenstvu u Roterdamu osvojio je srebrnu medalju na razboju, prvu pojedinačnu medalju na svetskim šampionatima otkako predstavlja Hrvatsku.

Tako je gimnastičar čija je odluka izazvala polemike ponovo stigao do svetskog postolja.

Ali, ko je, ustvari, Ilija Kovtun?

RAT GA JE ZATEKAO U NEMAČKOJ, A NOVI DOM PRONAŠAO JE U OSIJEKU

Rođen je 10. avgusta 2003. godine u Čerkasiju, u Ukrajini. Gimnastikom je počeo da se bavi kao trogodišnjak, a vrlo brzo postalo je jasno da je reč o izuzetnom talentu.

U juniorskoj konkurenciji počeo je da osvaja medalje, a zatim se probio među najbolje seniore sveta. Za Ukrajinu je osvojio bronzu u višeboju na Svetskom prvenstvu 2021. godine, dok je dve godine kasnije postao svetski vicešampion u istoj disciplini.

Na Evropskom prvenstvu u Riminiju 2024. osvojio je tri zlatne medalje, a vrhunac dotadašnje karijere usledio je na Olimpijskim igrama u Parizu iste godine. Kovtun je osvojio srebro na razboju, jedinu medalju ukrajinskih gimnastičara na tim Igrama.

Međutim, rat koji je počeo u februaru 2022. već je promenio njegov život.

Kovtun se u trenutku početka ruske invazije nalazio u nemačkom Kotbusu, a potom je sa trenerkom Irinom Gorbačevom otišao u Hrvatsku. Prvobitni plan bio je da ukrajinski gimnastičari u Osijeku ostanu oko dva meseca, kako bi se pripremili za evropsko takmičenje.

Od privremenog boravka, međutim, nastalo je nešto mnogo trajnije. Kovtun i njegova trenerka ostali su u Osijeku, gde su dobili uslove za život i trening. Tamo je nastavio da se priprema za najveća takmičenja, a upravo je taj grad kasnije postao središte njegove odluke da promeni sportsko državljanstvo.

„LjUDI SU OVDE SREĆNIJI NEGO U MOJOJ DOMOVINI“

Jedna od njegovih najzapaženijih izjava odnosila se na razliku u odnosu koji je osećao u Hrvatskoj i Ukrajini.

Kovtun je objasnio da se u Osijeku oseća prihvaćeno i da je stekao moralnu obavezu prema ljudima koji su mu pomogli kada je morao da napusti uobičajeni život zbog rata.

- Osećam moralnu obavezu prema ljudima u Osijeku, prema Vladimiru i gospodinu Pipuniću. Prihvatili su me ovde, praktično sam živeo sa njima — spavao sam, trenirao i jeo u dvorani Sokol. Kada sam osvojio olimpijsku medalju, imao sam osećaj da su lokalni ljudi bili srećniji nego u mojoj domovini - objašnjavao je Kovtun, a preneo ukrajinski portal „Babel“.

Takav stav dodatno je podstakao raspravu o njegovoj odluci. Za njega je Hrvatska postala mesto u kojem je mogao da nastavi karijeru i izgradi svakodnevni život, ali su pojedini u Ukrajini njegove reči doživeli kao kritiku domovine u trenutku kada se ona suočava sa ratom.

Kovtun je, međutim, naglašavao da promena državljanstva nije bila posledica samo ratnih okolnosti. Prema njegovim rečima, odluci su prethodili različiti problemi koji su se vremenom nagomilavali.

SUKOB SA UKRAJINSKIM SPORTSKIM VRHOM

Njegov odlazak nije naišao na odobravanje u ukrajinskim sportskim krugovima.

Predsednik Nacionalnog olimpijskog komiteta Ukrajine Vadim Gutcajt kritikovao je odluku gimnastičara, a pojedini predstavnici ukrajinskog sporta smatrali su da je napuštanje reprezentacije u takvim okolnostima neprihvatljivo.

U novembru 2025. godine ukrajinski mediji preneli su Gutcajtovu oštru reakciju, u kojoj je Kovtunov potez opisao kao izdaju Ukrajine.

To je bio jedan od najtežih javnih udaraca koje je gimnastičar dobio zbog svoje odluke. Njegovo ime postalo je predmet rasprave koja je prevazišla sportske rezultate, jer je promena reprezentacije usledila tokom rata i nakon što je za Ukrajinu osvojio olimpijsku medalju.

U aprilu 2026. godine Kovtun se ponovo osvrnuo na kritike koje su usledile posle njegove odluke. U razgovoru koji su preneli ukrajinski mediji priznao je da razume zbog čega su reakcije u njegovoj domovini bile oštre.

- Reakcije na moj prelazak bile su normalne, s obzirom na trenutnu situaciju u Ukrajini, bar ja tako mislim. Da li ću se kajati u budućnosti, videćemo - poručio je gimnastičar.

UKRAJINA NIJE DALA SAGLASNOST, PA JE MORAO DA ČEKA GODINU DANA

Promena sportskog državljanstva nije mogla da bude završena preko noći.

Kovtun i njegova trenerka podneli su zahtev za hrvatsko državljanstvo krajem 2024. godine. Međunarodna gimnastička federacija odobrila je promenu sportskog državljanstva u julu 2025, ali je zbog izostanka saglasnosti Ukrajine morao da prođe obavezni period čekanja od godinu dana.

Pravo da nastupa za Hrvatsku na međunarodnim takmičenjima stekao je 10. jula 2026. godine. To je značilo da je, umesto da odmah nastavi takmičenja pod novom zastavom, morao da čeka i trenira u periodu kada su drugi gimnastičari nastupali na najvećim takmičenjima.

Kada je konačno dobio pravo nastupa, nije mu bilo potrebno mnogo vremena da pokaže koliko vredi.

Kovtun je debitovao za Hrvatsku na Evropskom prvenstvu u Zagrebu u avgustu 2026. godine i odmah osvojio zlato u višeboju i na razboju. U višeboju je slavio sa minimalnom prednošću od svega 0,001 poena, što je dodatno pokazalo koliko je takmičenje bilo neizvesno.

Nije se zaustavio na tome. Na Svetskom prvenstvu u Roterdamu u oktobru osvojio je srebrnu medalju na razboju, sa ocenom 14,900. Ispred njega bio je Kinez Zou Đinđjuan sa 15,733, dok je bronzu osvojio Danijel Marinov.