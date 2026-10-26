MAKRON HITNO IDE U MARSEJ POSLE HAOSA NA ULICAMA: Pljačke, vandalizam i sukobi sa policijom potresaju Francusku!
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron trebalo bi danas da poseti Marsej, nakon talasa protesta zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama, koji su prerasli u jedne od najtežih nereda u Francuskoj poslednjih godina. Tokom sukoba zabeleženi su masovne pljačke i vandalizam, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez priznao je da su vlasti „izgubile kontrolu“.
Francusku potresa sve veće nezadovoljstvo zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama.
Tokom protesta širom zemlje 17. oktobra izbili su nasilni sukobi sa policijom, dok su u gradovima, uključujući Marsej, zabeležene masovne pljačke i vandalizam.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez kasnije je priznao da su vlasti "izgubile kontrolu", nakon čega je vlada pojačala mere bezbednosti uoči novih protesta naredne nedelje. I tokom tih okupljanja došlo je do pojedinih nasilnih sukoba.
- Šef države posetiće gradsku skupštinu Marseja, koja je bila pogođena nasiljem 17. oktobra - saopšteno je iz predsedništva Francuske.
Kako je navedeno iz Jelisejske palate, Makron je trebalo da se sastane sa trgovcima čije su radnje bile opljačkane i oštećene tokom nereda.
- Takođe će odati počast pripadnicima bezbednosnih snaga i zahvaliti im na tome što su pomogli u ponovnom uspostavljanju republikanskog poretka - navedeno je u saopštenju.
(Telegraf)
Preporučujemo
ROK JE POSTAVLjEN: SAD spremne za nove velike vojne operacije protiv Irana
26. 10. 2026. u 11:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)