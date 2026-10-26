MAKRON HITNO IDE U MARSEJ POSLE HAOSA NA ULICAMA: Pljačke, vandalizam i sukobi sa policijom potresaju Francusku!

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron trebalo bi danas da poseti Marsej, nakon talasa protesta zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama, koji su prerasli u jedne od najtežih nereda u Francuskoj poslednjih godina. Tokom sukoba zabeleženi su masovne pljačke i vandalizam, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez priznao je da su vlasti „izgubile kontrolu“.

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Francusku potresa sve veće nezadovoljstvo zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama.

Tokom protesta širom zemlje 17. oktobra izbili su nasilni sukobi sa policijom, dok su u gradovima, uključujući Marsej, zabeležene masovne pljačke i vandalizam.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez kasnije je priznao da su vlasti "izgubile kontrolu", nakon čega je vlada pojačala mere bezbednosti uoči novih protesta naredne nedelje. I tokom tih okupljanja došlo je do pojedinih nasilnih sukoba.

- Šef države posetiće gradsku skupštinu Marseja, koja je bila pogođena nasiljem 17. oktobra - saopšteno je iz predsedništva Francuske.

Kako je navedeno iz Jelisejske palate, Makron je trebalo da se sastane sa trgovcima čije su radnje bile opljačkane i oštećene tokom nereda.

- Takođe će odati počast pripadnicima bezbednosnih snaga i zahvaliti im na tome što su pomogli u ponovnom uspostavljanju republikanskog poretka - navedeno je u saopštenju.

(Telegraf)