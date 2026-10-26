"EVROPLJANI BI MOGLI DA ZAPOČNU RAT" Knajsl: Vratili su se crno-belom razmišljanju
IRACIONALNOST moderne Evrope mogla bi, pod određenim uslovima, da je gurne ka ratu, iako to nije neizbežno, smatra Karin Knajsl, bivša austrijska ministarka spoljnih poslova i direktorka Centra GORKI na Sanktpeterburškom državnom univerzitetu.
- U Evropi postoji iracionalnost i pod određenim scenarijima, ona bi mogla da natera Evropljane da započnu rat. Ne kažem da će se to nužno dogoditi. Ali pitanje u mom tekstu je: da li bi mogli biti toliko iracionalni da pribegnu ovome? - rekla je Knajsl na prezentaciji časopisa Politika.
Knajsl je napisala članak za ovaj časopis u kojem analizira moguće posledice iracionalnosti Evrope.
Po njenom mišljenju, Evropa se vratila crno-belom razmišljanju koje ne uspeva da obuhvati složenost života i diplomatije, jer je svet više kao akvarel sa mnogo nijansi.
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