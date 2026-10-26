"Pričao sam sa Kvinsijem Milerom..." Koloko objasnio zašto je izabrao Crvenu zvezdu

Moguće da će debitovati novi košarkaš Crvene zvezde Kristijan Koloko na meču protiv Makabija u Evroligi. On se obratio medijima i objasnio zbog čega je izabrao da dođe u klub sa Malog Kalemegdana.

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- Razgovarao sam sa trenerom. Znam istoriju kluba i imam nekoliko prijatelja koji su ranije igrali ovde. Pričao sam sa njima i objasnili su mi koliko navijači vole tim i grad, kao i koliko im košarka znači. Sve to, zajedno sa razgovorom sa trenerom i načinom na koji ekipa igra, doprinelo je mojoj odluci. Dopada mi se taj stil igre - rekao je Koloko koji je dodatno objasnio kako je izgledao razgovor sa Ibonom Navarom:

- Rekao mi je šta mu je potrebno od mene. Znam šta mogu da donesem ovom timu, a on mi je objasnio šta očekuje od mene. Dopalo mi se ono što mi je rekao. Ne mogu da otkrivam detalje razgovora. To je između njega i mene. Ali znate šta donosim ekipi – zaštitu obruča, skokove i sve ostalo što ide uz to. Zbog toga sam ovde.

Otkrio je i imena zanimljivih savetnika iz Amerike.

- Ne znam da li ga poznajete, ali pričao sam sa Kvinsijem Milerom. On je igrao ovde pre mnogo godina. Doživljavam ga kao starijeg brata, tako da sam malo razgovarao sa njim o svemu tome. Poznajem i neke druge momke. Ne znam da li znate Karla Markovića. On nije igrao ovde, ali zna dosta toga o klubu, pa sam i sa njim malo razgovarao. Rekao mi je lepe stvari o gradu i ljudima ovde.

Šta očekuje u nastavku sezone, rekao je:

- Moj cilj je da pobedimo u svakoj utakmici. U svaki meč ulazim sa željom da pobedimo. Naravno, nećemo pobediti baš svaki put, ali želimo da izađemo na teren i damo sve od sebe. Želim da budemo tim koji je poznat po tome što se bori i igra maksimalno u svakoj utakmici. To je naš cilj. Videćemo dokle će nas to dovesti, ali želimo da pobeđujemo u svakom meču.

O Evroligi.

- Gledao sam i poslednjih pet utakmica, čak i dok sam još bio u Sjedinjenim Američkim Državama. Kada sam počeo da razgovaram sa trenerom, počeo sam da gledam i utakmice protiv Asvela i Pariza. Želeo sam da vidim kakva je atmosfera i koje su razlike između NBA lige i košarke ovde.

Još nije zaigrao u najelitnijem evropskom takmičenju, ali mogao je da primeti razlike između evropske i NBA košarke.

- Rekao bih da je ovde svaki posed važan. Svaki posed je bitan, a igra je intenzivnija. Mislim da je to najveća razlika. Još jedna velika razlika je pravilo o tri sekunde u odbrani, koje ne postoji u NBA ligi. Tamo zbog toga ima malo više prostora, dok ovde zaista moraš dobro da čitaš igru i donosiš prave odluke.

Osim pravila tri sekunde u odbrani, da li postoji još neki aspekt igre za koji misliš da će ti biti malo teže da se prilagodiš – upitan je Koloko?

- Videćemo. Mislim da je to i dalje košarka. Naravno, biće mi potrebno određeno vreme da se prilagodim. Ne mogu samo da dođem i odmah zaigram kao da sam već dugo ovde. Znam da će mi biti potrebno vreme. Možda ću odigrati dobro već u prvoj utakmici, ali čak i ako tako bude, to ništa ne menja. I dalje ću morati da učim, jer mi je ovo prvi put da igram, praktično, evropsku košarku.

Šta navijači mogu da očekuju od Kristijana Koloka?

- Mogu da očekuju igrača koji će izaći na teren i boriti se, dajući sve od sebe. Nije važno koliko ću poena postići. Želim samo da moj tim pobedi, pa ću uraditi sve što je potrebno da dođemo do pobede. Blokade, skokovi, ofanzivni skokovi, zakucavanja – šta god je potrebno da bismo pobedili. Uradiću sve što mogu da pomognem timu da dođe do trijumfa.

Atmosfera u Areni?

- Mislim da će mi to sigurno pomoći. Volim kada imam podršku i kada navijači navijaju za mene. Verujem da će mi to mnogo značiti i zaista se radujem što ću to doživeti - rekao je Koloko.