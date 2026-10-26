Košarka

Sve je poznato: Evo ko sudi utakmicu Crvena zvezda - Makabi u Evroligi

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

26. 10. 2026. u 18:11

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CRVENA zvezda nakon poraza od Partizana u Evroligi želi da se vrati na pobednički kolosek. Naredni rival je Makabi iz Tel Aviva, a čelnici takmičenja su odredili sudije ovog meča.

Све је познато: Ево ко суди утакмицу Црвена звезда - Макаби у Евролиги

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Pravdu u "Beogradskoj areni" deliće Emin Mogulkoč (Turska), Kristaps Konstantinovs (Letonija) i Gentijan Ćići (Albanija).

Ne pamte po lepom crveno-beli poslednji meč protiv "ponosa Izraela". U pomenutoj dvorani su poraženi 83:82. Tad su imali dve šanse za pobedu, ali šuteve su promašili Džordan Nvora i Kodi Miler Mekintajer.

Izabranici Ibona Navara u nešto boljem raspoloženju dočekuju utakmicu. Oni su u ABA ligi savladali Krku, dok je Makabi poražen od Makabi Rišona.

Crvena zvezda u ovu utakmicu sa učinkom 4-3. Ekipa Odeda Kataša je do sad zabeležila dva trijumfa i pet poraza.

Ovaj meč na programu je u utorak od 20 časova. Tim sa Malog Kalemegdana u četvrtak takođe igra u Beogradu u isto vreme, a rival je minhenski Bajern.

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