Markezu se smeši osma titula: Martin pao u sprintu, povredio se i "predao" šampionat legendarnom Špancu

Španski motociklista Horhe Martin doživeo je ozbiljan peh na sprint trci za Veliku nagradu Australije. Posle pada je prebačen u bolnicu, gde su mu ustanovljeni prelomi kostiju podlaktice.

FOTO: Tanjug/AP/Jose Breton

Ljubitelji Moto GP šampionata dobili su loše vesti nakon dramatičnog sprinta u Australiji. Horhe Martin doživeo je pad tokom trke, zbog kojeg neće moći da nastupi na glavnoj trci za Veliku nagradu Australije, a pod znakom pitanja su i njegovi nastupi na narednim trkama.

Španski vozač izgubio je kontrolu nad motociklom u osmom krugu, u trenutku kada se nalazio neposredno iza sunarodnika Marka Markesa. Njih dvojica vodili su veliku borbu za prvo mesto, a vođstvo su tokom sprinta promenili čak devet puta, sve do Martinovog pada.

Nakon incidenta, Martin je na nosilima prebačen do ambulantnih kola, a potom je transportovan u bolnicu. Pregledima je utvrđeno da je zadobio prelom ulne i palčane kosti, dve kosti koje se nalaze u podlaktici.

Zbog povreda, vozač neće moći da se takmiči na sutrašnjoj trci u Australiji. Njegov nastup na narednim rundama u Maleziji i Kataru takođe je neizvestan, a konačna procena zavisiće od daljih medicinskih pregleda i oporavka.

Dodatne informacije očekuju se nakon što se Martin vrati u Španiju i obavi CT snimanje. Lekarski tim Aprilije potom će proceniti težinu povreda i utvrditi da li je neophodna operacija.

Ovaj incident dolazi u veoma nezgodnom trenutku za Martina, s obzirom na to da se šampionat bliži kraju, a borba za titulu ulazi u odlučujuću fazu.

Mark Markes je trijumfom u sprint trci preuzeo vodeću poziciju u generalnom plasmanu i sada ima deset bodova prednosti. Martinov izostanak sa narednih trka mogao bi dodatno da utiče na rasplet šampionata i tako donese Marekzu jubilarnu osmu titulu u Moto GP kategoriji kojom bi se izjednačio sa legendarnim Đakomom Agostinijem.

Markes je nakon burne trke prvo izrazio zabrinutost za svog rivala.

- Nadam se da je Martin dobro - poručio je španski motociklista nakon sprinta u kojem su njih dvojica vodili veliku borbu.

Sada ostaje da se vidi koliko će trajati Martinov oporavak i da li će uspeti da se vrati na stazu pre završetka sezone.