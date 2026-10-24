Košarka

DONČIĆ ŠOKIRAO NBA! Pogledajte šta je Luka uradio zapanjilo internet

Александар Илић
Aleksandar Ilić

24. 10. 2026. u 09:26

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Luka Dončić na impresivan način započeo je novu sezonu NBA lige, predvodeći Los Anđeles Lejkerse do pobede nad gradskim rivalom, Klipersima, rezultatom 125:117. Slovenački as utakmicu je završio sa 23 poena, šest skokova i sedam asistencija, a pažnju javnosti privukao je još tokom zagrevanja.

ДОНЧИЋ ШОКИРАО НБА! Погледајте шта је Лука урадио запањило интернет

FOTO: Printskrin/Iks/LakersEmpire

Dončić je pre početka susreta izveo potez koji je oduševio navijače, pogodivši koš jednom rukom sa druge strane terena. Spektakularan šut izazvao je brojne reakcije, a Slovenac je majstorije nastavio i kada je utakmica počela.

U jednom od napada uspeo je da se provuče između dvojice protivničkih igrača, a zatim je preciznim dodavanjem omogućio saigraču da atraktivno zakuca.

Pored slovenačkog košarkaša, u pobedničkom timu posebno se istakao Ostin Rivs sa 28 poena i devet asistencija. Voker Kesler, koji je preuzeo ulogu startnog centra, doprineo je pobedi sa 22 poena, osam skokova i tri asistencije.

U redovima Klipersa najefikasniji je bio Darijus Garland sa 26 poena i šest asistencija, dok je Bruk Lopez dodao 22 poena. Derik Džouns i Rui Hačimura, nekadašnji košarkaš Lejkersa, postigli su po 16 poena.

Lejkersi su tako stigli do važnog trijumfa na startu sezone, a Dončić je još jednom pokazao zbog čega se od njega očekuje da bude jedan od glavnih predvodnika ekipe u borbi za najviše ciljeve.

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