DONČIĆ ŠOKIRAO NBA! Pogledajte šta je Luka uradio zapanjilo internet
Luka Dončić na impresivan način započeo je novu sezonu NBA lige, predvodeći Los Anđeles Lejkerse do pobede nad gradskim rivalom, Klipersima, rezultatom 125:117. Slovenački as utakmicu je završio sa 23 poena, šest skokova i sedam asistencija, a pažnju javnosti privukao je još tokom zagrevanja.
Dončić je pre početka susreta izveo potez koji je oduševio navijače, pogodivši koš jednom rukom sa druge strane terena. Spektakularan šut izazvao je brojne reakcije, a Slovenac je majstorije nastavio i kada je utakmica počela.
U jednom od napada uspeo je da se provuče između dvojice protivničkih igrača, a zatim je preciznim dodavanjem omogućio saigraču da atraktivno zakuca.
Pored slovenačkog košarkaša, u pobedničkom timu posebno se istakao Ostin Rivs sa 28 poena i devet asistencija. Voker Kesler, koji je preuzeo ulogu startnog centra, doprineo je pobedi sa 22 poena, osam skokova i tri asistencije.
U redovima Klipersa najefikasniji je bio Darijus Garland sa 26 poena i šest asistencija, dok je Bruk Lopez dodao 22 poena. Derik Džouns i Rui Hačimura, nekadašnji košarkaš Lejkersa, postigli su po 16 poena.
Lejkersi su tako stigli do važnog trijumfa na startu sezone, a Dončić je još jednom pokazao zbog čega se od njega očekuje da bude jedan od glavnih predvodnika ekipe u borbi za najviše ciljeve.
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