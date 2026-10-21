ATINSKI GIGANT NEĆE DA ĆUTI: Panatinaikos najavio tužbe, pa uputio žestoku poruku posle velikog skandala!

Atinski velikan najavio pravnu borbu zbog, kako tvrdi, nepravde koja mu je godinama nanošena. U oštrom saopštenju klub je poručio da će pokušati da vrati sve što mu je, prema njegovom stavu, nepravedno oduzeto.

Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Veliki potres u grčkoj košarci dobio je novi nastavak nakon što se Panatinaikos oglasio povodom hapšenja više osoba u okviru istrage o navodnim malverzacijama, nameštanju utakmica i ilegalnom klađenju.

Atinski klub smatra da je godinama trpeo posledice spornih sudijskih odluka i poručuje da neće odustati od borbe za ono što smatra svojim pravom. U saopštenju je najavljeno pokretanje pravnih postupaka, dok su poruke upućene odgovornima bile izuzetno oštre.

Iz Panatinaikosa tvrde da su pojedine sudije više puta delegirane uprkos pravilima, te da je klub zbog takvih odluka ostajao bez trofeja, igrao pred praznim tribinama i plaćao visoke novčane kazne. Posebno su istakli položaj vlasnika Dimitrisa Janakopulosa, za kojeg navode da je bio izložen sankcijama zbog javnog kritikovanja spornih dešavanja u grčkoj košarci.

U nastavku saopštenja klub je kritikovao sistem u kojem se, prema njegovim tvrdnjama, i dalje takmiči, uprkos ozbiljnim optužbama koje se odnose na pojedine arbitre.

- Pokušali ste da nas slomite. Pokušali ste da izokrenete svaki ideal, svaki princip logike i samu realnost. Verovali ste da uspevate. Međutim, zaboravili ste nešto ključno. Panatinaikos nisu pehari, titule, dresovi niti pojedinci. Panatinaikos je vrednost - poručili su iz atinskog kluba.

Najavili su i konkretne pravne poteze, uz obrazloženje da na taj način žele da zaštite interese navijača, igrača i trenera koji su, prema njihovom stavu, oštećeni prethodnim dešavanjima.

- Panatinaikos će preduzeti pravne mere kako bi povratio ono što je ukradeno od strane korumpiranog režima. Dugujemo to našim navijačima, koji su ovu golgotu gledali uživo pred svojim očima, i, naravno, dugujemo to našim igračima i trenerima, kojima je oduzeto ono što im je pripadalo. I to ćemo učiniti. To će biti naša sledeća pobeda protiv režima - navodi se u saopštenju.

Na kraju, iz kluba su uputili poruku onima koje smatraju odgovornim za situaciju u grčkoj košarci:

Srećno u vašem mraku. Srećno u vašoj nebitnosti. Svetlost sunca će uvek pobediti.

Panatinaikos je dodao da će nastaviti da prati razvoj situacije i da će se ponovo oglašavati ukoliko proceni da je to potrebno.

Slučaj je privukao veliku pažnju nakon izveštaja grčkih medija o hapšenju predsednika Košarkaškog saveza Grčke Vangelisa Lioliosa i drugih osoba u okviru istrage o sumnjama na korupciju, nameštanje utakmica i nezakonito klađenje.

Među imenima koja se dovode u vezu sa slučajem pominju se i košarkaške sudije Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Vaso Caruha, kao i Tasos Piloidis, nekadašnji međunarodni arbitar i aktuelni član Centralne sudijske komisije.

Istraga bi mogla da ima ozbiljne posledice po grčku košarku, ali je važno naglasiti da se navodi o nezakonitim radnjama tek ispituju i da hapšenje samo po sebi ne predstavlja dokaz krivice.