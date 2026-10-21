BOMBA U HUMSKOJ PRED DERBI! Partizan doveo šutera iz Amerike

Crno-beli napokon ozvaničili pojačanje.

Israel Anta / Zuma Press / Profimedia

Čekali su celo leto navijači Partizana i konačno dočekali novo lice u timu! Klub iz Humske potvrdio je da je Antonio Rivs (25) postao novi član crno-belih, a uskoro će se i priključiti ekipi Đoana Penjaroje.

Reč je o momku rođenom 20. novembra 2000. godine, koji je visok 196 centimetara, šutira desnom rukom i igra na poziciji beka, ali može da pokrije i "trojku". Na NBA draftu je izabran 2024. od strane Orlanda, kao 47. pik u drugoj rundi.

U tabor "parnog valjka", košarkaš poreklom iz Čikaga dolazi iz Ajove Vulvs, za koju je igrao u Razvojnoj ligi. Tokom koledž karijere nastupao je za Ilinoj Stejt i Kentaki, gde je imao prosek od 20,9 poena po meču, dok je u najjačoj ligi sveta bio član Nju Orleansa i Šarlota.

Rivs je u NBA debitovao 23. oktobra 2024, a lični rekord ostvario je mesec dana kasnije, kada je u porazu Pelikansa od Klivlenda postigao čak 34 poena. Ukupno je u odigrao 54 utakmice, a prosečan učinak mu je 6,1 poen, osam asistencija i 1,3 skoka za 13,5 minuta na terenu. Odlikuju ga brzina i jako dobar šut sa distance.

Ovog leta Amerikanac je trenirao sa Minesotom, koja je 17. oktobra odlučila da ga ne potpiše za predstojeću sezonu. To su iskoristili čelnici Partizana i odlučili da ga angažuju, iako nema iskustvo igranja u Evropi.

Očekuje se da će Antonio popraviti procenat šuta crno-belih, kojima je to dosad bila najveća boljka u Evroligi. Trebao bi, uz Karlika Džonsa i Itana Tompsona, da bude najjače oružje u napadu, ukoliko uspe brzo da se adaptira na novu sredinu i sistem stručnog štaba.

Međutim, partizanovci se nadaju da ovo nije kraj pojačanjima, jer je ekipa i dalje prilično oslabljena u reketu, usled povreda krilnog centra Dereka Vilisa i "petice" Tonje Džekirija.