RADNIČKI SA DINAMOM: Kragujevčani i Pančevci sutra otvraju sedmo kolu ARKUS Superlige za rukometaše
ZBOG evropskih obaveza Pančevaca, rukometaši Radničkog i Dinama svoj meč sedmog kola ARKUS Superlige Srbije odigraće već u sredu u Kragujevcu. Šumadinci se nadaju da mogu da iznenade goste, koji su loše startovali u Evrokupu. Ostali mečevi igraju se od subote do ponedeljka, kada se u derbiju kola u Šapci sastaju Metaloplastika i Crvena zvezda>
SEDMO kolo ARKUS Superliga Srbije za rukometaše, sreda: Radnički - Dinamo (19.30). Subota: Šamot - Vojvodina (19.00), Jugović - Dubočica (19.00), Železničar jug - Partizan (18.30). Nedelja: Lavovi - Loznica (20.30). Ponedeljak: Metaloplastika - Crvena zvezda (18.00).
TABELA: Partizan 12, Metaloplastika 11, Vojvodina 10, C. zvezda 9, Dinamo 8, Dubočica 5, Radnički 5, Loznica 4, Lavovi 4, Šamot 3, Železničar jug 1, Jugović 0 bodova.
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