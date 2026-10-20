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RADNIČKI SA DINAMOM: Kragujevčani i Pančevci sutra otvraju sedmo kolu ARKUS Superlige za rukometaše

Slobodan Krstović

20. 10. 2026. u 13:12

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ZBOG evropskih obaveza Pančevaca, rukometaši Radničkog i Dinama svoj meč sedmog kola ARKUS Superlige Srbije odigraće već u sredu u Kragujevcu. Šumadinci se nadaju da mogu da iznenade goste, koji su loše startovali u Evrokupu. Ostali mečevi igraju se od subote do ponedeljka, kada se u derbiju kola u Šapci sastaju Metaloplastika i Crvena zvezda>

РАДНИЧКИ СА ДИНАМОМ: Крагујевчани и Панчевци сутра отврају седмо колу АРКУС Суперлиге за рукометаше

Foto: Depositphotos

SEDMO kolo ARKUS Superliga Srbije za rukometaše, sreda: Radnički - Dinamo (19.30). Subota: Šamot - Vojvodina (19.00), Jugović - Dubočica (19.00), Železničar jug - Partizan (18.30). Nedelja: Lavovi - Loznica (20.30). Ponedeljak: Metaloplastika - Crvena zvezda (18.00).

TABELA: Partizan 12, Metaloplastika 11, Vojvodina 10, C. zvezda 9, Dinamo 8, Dubočica 5, Radnički 5, Loznica 4, Lavovi 4, Šamot 3, Železničar jug 1, Jugović 0 bodova.

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