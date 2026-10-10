Ferštapen trijumfovao u singapurskom haosu
U dramatičnoj trci za Veliku nagradu Singapura trijumfovao je Maks Ferštapen, dok je drugoplasirani završio Luis Hamilton.
Do kraja je bila neizvesna borba dvojice rivala, a Ferštapen je trijufovao sa pet sekundi prednosti, dok je trećeplasirani bio Šarl Lekler.
Usled jakog nevremena 30 minuta kasnio je početak trke, a to je uzdrmalo Ferštapena koji je pol poziciju izgubio od Džordža Rasela da bi nakon što je vozač Mercedesa izleteo sa staze vratio vođstvo.
Hamilton je imao odličan start i sa šeste pozicije na gridu probio se na treće mesto, ali iako je u početnoj fazi trke pratio Ferštapena, sedmostruki svetski šampion na kraju nije uspeo da ugrozi svog dugogodišnjeg rivala u borbi za titulu.
Vozač Ferarija, Šarl Lekler, uspeo je da odbrani treće mesto od Andree Kimija Antonelija, nakon što je prethodno javio da su mu gume za promenljive vremenske uslove potpuno uništene.
Antoneli je dodatno uvećao svoju prednost u šampionatu na 89 bodova osvajanjem četvrtog mesta, dok je njegov timski kolega Rasel ostao bez bodova.
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